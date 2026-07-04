Une nageuse turque conquiert le détroit le plus dangereux du monde

·2·Monde
Une nageuse turque conquiert le détroit le plus dangereux du monde

La nageuse ultra-marathon turque Aysu Türkoglu a réussi à traverser à la nage le détroit de Tsugaru au Japon sans s'arrêter, considéré comme l'une des voies d'eau libre les plus dangereuses au monde.

Ce détroit est connu pour ses courants puissants, ses eaux froides et ses rencontres avec des requins. La distance parcourue par l'athlète serait égale à celle de près de 36 bâtiments du Burj Khalifa placés bout à bout.

Selon les règles de la compétition, il est strictement interdit à la nageuse de s'appuyer sur quoi que ce soit, de se reposer ou de recevoir l'aide d'un bateau d'escorte pendant le trajet. Même une courte pause peut entraîner l'annulation du résultat.

Pendant l'épreuve, Aysu a dû surmonter non seulement de fortes vagues et l'eau froide, mais aussi une faim prolongée et l'épuisement physique. Malgré cela, elle a atteint l'arrivée avec succès et a réalisé un autre résultat historique.

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