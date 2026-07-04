Journaliste enlevée au Mexique : son corps retrouvé brûlé

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Journaliste enlevée au Mexique : son corps retrouvé brûlé

Les restes de la journaliste enlevée dans l'État de Veracruz au Mexique, Roxana Gusman, ont été retrouvés. L'information a été rapportée par Reuters .

Selon les informations, le 2 juin de cette année, des individus armés et masqués ont fait irruption au domicile de la directrice de la publication «Pulso Informativo del Sureste» , qui écrivait sur les crimes, et l'ont enlevée.

Selon les données de l'enquête, après avoir tué la journaliste, les criminels ont tenté de brûler son corps dans des fûts remplis de combustible. Par la suite, les restes osseux retrouvés dans la cour ont été identifiés comme appartenant à Roxana Gusman grâce à une expertise médico-légale.

Les forces de l'ordre ont arrêté huit suspects dans le cadre de ce crime, dont quatre agents de police de la municipalité d'Ishuatlan-del-Sureste. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni des ressources, de la nourriture et une assistance logistique à un groupe criminel.

Article 19 Selon l'organisation de défense des droits Article 19, deux autres journalistes ont été assassinés au Mexique cette année en raison de leur activité professionnelle. Selon l'organisation, le nombre de journalistes tués dans le pays depuis octobre 2024 s'élève à 10. Cela démontre une fois de plus que le Mexique est l'un des pays les plus dangereux pour les journalistes.

Roxana GusmanMexiqueVeracruzReutersArticle 19
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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