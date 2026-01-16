CM-2026. 1/16 de finale. Australie - Égypte 3:5, les buts du match (vidéo)

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CM-2026. 1/16 de finale. Australie - Égypte 3:5, les buts du match (vidéo)

Les matchs des 1/16 de finale de la Coupe du Monde se poursuivent. Lors de la rencontre entre l'Australie et l'Égypte, le vainqueur n'a pas été déterminé pendant le temps réglementaire et les prolongations.

Ensuite, les équipes se sont mesurées lors de la séance de tirs au but. Les Égyptiens l'ont emporté sur le score de 4:2.
CM-2026. 1/16 de finale.
Australie — Égypte 1:1
Tirs au but — 2:4
4 juillet, Arlington.
Buts : Hani 55 (csc) — Ashur 13.

AustralieÉgypteArlington
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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