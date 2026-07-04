Puissance et température de la GeForce RTX 5090 : La nouvelle carte graphique a fait fondre les câbles du PC

Le GeForce RTX 5090, le tout dernier et plus puissant processeur graphique de NVIDIA, a attiré l'attention non seulement par ses performances élevées, mais aussi par l'énorme quantité de chaleur qu'il dégage pendant son fonctionnement. Les premiers rapports selon lesquels cette carte graphique, en surchauffe, a endommagé des composants de PC ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Cette situation constitue un sérieux avertissement pour les utilisateurs assemblant des systèmes à haute puissance. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Un utilisateur du forum Reddit nommé RareSiren292 a signalé un incident lié à sa carte graphique Asus TUF GeForce RTX 5090. Selon ses dires, lorsque la carte graphique est installée en position verticale, la plaque métallique arrière (backplate) devient si chaude que l'isolation du câble riser situé à proximité a fondu. Cela menace directement la sécurité des autres composants à l'intérieur du PC.

Problème de dissipation thermique

Les experts et les participants au forum qui ont étudié ce cas soulignent que le problème ne vient pas du câble riser lui-même, mais de la température élevée dégagée par la plaque métallique de la carte graphique. Lorsque le GeForce RTX 5090 fonctionne sous une charge élevée pendant une longue période, ses composants de dissipation thermique chauffent à des niveaux très élevés. Il s'est avéré que si le câble touche cette plaque métallique, même la meilleure isolation ne peut pas résister à une telle pression thermique.

Selon ixbt.com, l'utilisateur a placé le câble riser très près du backplate de la carte graphique. Sous l'effet du contact permanent et de la température élevée, la couche d'isolation a fondu et s'est même collée au boîtier de la carte graphique. De telles situations peuvent non seulement provoquer la panne de l'appareil, mais aussi entraîner un court-circuit dans le système.

Recommandations pour les utilisateurs ouzbeks

Cette actualité est également pertinente pour les gamers et les professionnels du montage vidéo en Ouzbékistan. Étant donné la forte demande pour les produits NVIDIA dans notre pays, il est recommandé de prendre des mesures de précaution lors de l'installation des cartes graphiques de nouvelle génération. En particulier, pendant les chaudes journées d'été, la circulation de l'air à l'intérieur du boîtier du PC et l'absence de contact entre les composants revêtent une grande importance.

Les spécialistes conseillent de prêter attention aux aspects suivants lors de l'installation d'appareils phares comme le GeForce RTX 5090 :

Laisser suffisamment d'espace entre la carte graphique et les autres câbles ;

Mettre en place un système de ventilation puissant à l'intérieur du boîtier ;

Ne pas utiliser de câbles riser de mauvaise qualité ou bon marché ;

Vérifier que les parties métalliques de la carte graphique ne touchent pas d'autres fils.

Pour l'instant, il ne s'agit pas d'un problème généralisé lié au GeForce RTX 5090, mais plutôt d'un cas isolé. Cependant, compte tenu de la consommation d'énergie et du dégagement thermique croissants des cartes graphiques de nouvelle génération, les utilisateurs sont tenus d'être encore plus responsables lors de l'assemblage de leur PC.