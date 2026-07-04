Canicule anormale en Europe et pénurie technologique: le manque de climatiseurs augmente le taux de mortalité

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Canicule anormale en Europe et pénurie technologique: le manque de climatiseurs augmente le taux de mortalité

La vague de chaleur anormale observée à travers l'Europe est devenue une épreuve sérieuse pour la population de la région. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), seulement 20 % des ménages européens sont aujourd'hui équipés de climatiseurs ou de dispositifs analogiques de refroidissement domestique. Ce chiffre est bien inférieur à celui d'autres régions développées, et le faible niveau de préparation technologique est considéré comme l'une des principales causes de l'augmentation des décès. Ixbt.com rapporte .

Les dernières statistiques publiées par le ministère de la Santé belge ont montré à quel point la situation est tragique. Sur la courte période allant du 18 au 29 juin de l'année en cours, 1 222 décès liés à la chaleur extrême ont été enregistrés dans le pays. Plus tristement encore, près de la moitié des personnes décédées étaient des personnes âgées de 85 ans et plus.

Changement climatique et pertes inattendues

Les experts soulignent qu'en raison de la vaste vague de chaleur qui a frappé l'Europe, le taux de mortalité global en Belgique a augmenté de 39 % par rapport à la même période des années précédentes. Ce chiffre dépasse largement les attentes du public et du gouvernement, révélant que les couches les plus vulnérables de la population ne sont absolument pas préparées aux changements climatiques.

Bien qu'aucune température record absolue n'ait été enregistrée en Belgique pour le mois de juin, le thermomètre a dépassé 35 °C pendant plusieurs jours consécutifs dans la capitale, Bruxelles. Dans les régions intérieures du pays, la température de l'air a atteint 38 à 40 °C. Dans de telles conditions, l'absence de systèmes de refroidissement dans les ménages a des conséquences désastreuses pour la santé humaine.

Situation générale et mesures dans la région

La situation n'est pas stable dans les autres pays européens non plus. Dans de nombreux États, le mois de juin a été enregistré comme la période la plus chaude de l'histoire des observations. Les gouvernements ont été contraints de prendre des mesures d'urgence, telles que la fermeture des écoles, l'annulation d'événements publics en plein air et la mise en place de points de refroidissement spéciaux dans les villes.

Selon les climatologues, le mois de juin 2026 a également battu tous les records de température océanique, devenant le mois le plus chaud de l'histoire. Cela indique que le besoin de technologies de climatisation et de refroidissement des bâtiments dans les villes européennes va augmenter considérablement à l'avenir. Pour les régions au climat chaud comme l'Ouzbékistan, cette expérience confirme une fois de plus l'importance d'adapter les infrastructures aux changements climatiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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