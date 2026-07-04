Le Barça renonce au transfert de Harry Kane : qui pour remplacer Robert Lewandowski ?

Le club espagnol du Barça a été contraint de revoir ses plans pour renforcer son attaque et trouver un digne successeur à Robert Lewandowski. Les Catalans avaient étudié la piste de Harry Kane, capitaine de l'équipe d'Angleterre, mais le désir du joueur de poursuivre son aventure en Allemagne a mis fin à ce transfert. C'est ce qu'indique Goal.com qui rapporte

l'information. La direction du club, tenant compte de l'âge avancé de l'attaquant polonais expérimenté Robert Lewandowski, a pour objectif de pourvoir le poste d'attaquant central dans une perspective à long terme. Selon Goal.com, les représentants du Barça ont contacté Harry Kane pour explorer la possibilité d'un transfert vers le championnat d'Espagne. Cependant, les négociations ont pris fin avant même de commencer.

Il s'avère que Harry Kane n'a actuellement aucune intention de quitter le Bayern. Selon le journaliste de Bild, Christian Falk, les Catalans ont pris contact avec l'entourage du joueur, mais ont essuyé un refus. Le footballeur se sent heureux au club munichois et souhaite poursuivre sa carrière en Bundesliga.

La nouvelle cible des Catalans

L'option Harry Kane étant écartée, le Barça concentre désormais toute son attention sur d'autres candidats. Actuellement, l'objectif principal du club reste l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Les Catalans voient le jeune et prolifique attaquant argentin comme le futur leader de l'équipe.

Néanmoins, un transfert de Harry Kane aurait pu constituer un grand succès pour le Barça. Lors de la saison 2025-26, l'attaquant anglais a inscrit 61 buts toutes compétitions confondues et délivré 7 passes décisives. Son contrat avec le club munichois court jusqu'en juin 2027.

La direction du Bayern ne souhaite pas non plus laisser partir son meilleur buteur. Les dirigeants du club se préparent à entamer des négociations en vue d'une prolongation de contrat avec Harry Kane. Bien que le joueur soit actuellement concentré sur la participation à la Coupe du Monde avec l'équipe d'Angleterre, la question d'un nouveau contrat devrait être examinée à l'issue de la compétition.

La question de l'attaquant reste ouverte pour le Barça. Bien que Robert Lewandowski continue d'évoluer à un haut niveau, le club poursuivra sa quête d'une étoile plus jeune capable d'emmener l'équipe vers un nouveau palier dans les saisons à venir. Outre Julián Álvarez, plusieurs autres noms figureraient sur la liste des transferts du club.