Pronostic précis aujourd'hui : quelles équipes nationales se qualifieront ?

Nos 9 pronostics consécutifs pour les matchs de barrage des 1, 2 et 3 juillet se sont révélés exacts. C'est maintenant au tour des deux premiers matchs des 1/8 de finale de la Coupe du Monde 2026 — Canada — Maroc et Paraguay — France .

Au football, il n'y a pas de garantie à 100 % — le ballon est rond et la VAR écrit parfois son propre scénario. Cependant, compte tenu de la forme actuelle des équipes, du niveau des adversaires et des capacités des effectifs, notre choix aujourd'hui est clair : le Maroc et la France se qualifieront pour le tour suivant.

Canada — Maroc : l'expérience des Africains fera la différence

Le Canada a battu l'Afrique du Sud 1-0 en 1/16 de finale. Cependant, l'équipe n'a marqué le but décisif qu'à la fin du match et le prochain adversaire est d'un niveau bien supérieur.

Le Maroc, quant à lui, a éliminé les puissants Pays-Bas lors d'une séance de tirs au but. L'équipe a affronté des adversaires plus difficiles tout au long du tournoi et se distingue par sa discipline défensive, ses joueurs techniques et ses contre-attaques rapides. Sur le marché des paris, le Maroc est également considéré comme le grand favori pour se qualifier.

Le pressing haut et le football intense du Canada pourraient poser quelques problèmes au Maroc. Mais une équipe disposant de joueurs comme Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Ismael Saibari sait parfaitement sortir de la pression et exploiter les espaces libres.

Notre pronostic : le Maroc se qualifie pour le tour suivant.

Score probable : Canada 1:2 Maroc

Indice de confiance : 72 %

Paraguay — France : la sensation ne se répétera pas cette fois

Le Paraguay a créé une énorme sensation en battant l'Allemagne aux tirs au but en 1/16 de finale. L'équipe est organisée en défense, ne recule pas et est prête à pousser le match jusqu'aux tirs au but.

Cependant, la France reste l'une des équipes les plus fiables du tournoi jusqu'à présent. Les hommes de Didier Deschamps ont remporté tous leurs matchs de groupe et ont battu la Suède 3-0 en 1/16 de finale. La ligne d'attaque avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise sera un test très difficile pour la défense paraguayenne.

Aurélien Tchouaméni manquera le match en raison d'une blessure et devrait être remplacé par Manu Koné. Cependant, la profondeur du banc français permet de compenser cette perte de manière quasi invisible.

La victoire du Paraguay contre l'Allemagne ne doit pas être sous-estimée. Néanmoins, l'équipe crée peu d'occasions dangereuses en attaque et se contenter de défendre pourrait ne pas suffire face à la France. Les cotes du marché placent également les Français comme favoris absolus.

Notre pronostic : la France gagnera dans le temps réglementaire.

Score probable : Paraguay 0:2 France

Indice de confiance : 88 %

Nos équipes de confiance pour aujourd'hui :

Maroc — se qualifie pour les quarts de finale.

France — se qualifie pour les quarts de finale.

Le choix le plus sûr est la qualification des deux équipes. Quant au score exact, nous attendons une victoire 2-1 du Maroc et 2-0 de la France.

Ainsi, pour porter notre série de pronostics exacts à 11, nous faisons confiance aujourd'hui à la France et au Maroc.