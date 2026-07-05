Nottingham Forest vise le milieu de terrain de Liverpool

Le participant de la Premier League anglaise, Nottingham Forest, a commencé à revoir sérieusement son effectif lors de la fenêtre de transfert estivale. La direction du club envisage le joueur formé à Liverpool Curtis Jones pour combler le poste central laissé vacant après le départ d'Elliot Anderson vers Manchester City pour un montant record de 116 millions de livres sterling. Goal.com rapporte l'information.

Selon les informations du site GOAL.com, le milieu de terrain de 23 ans, né à Liverpool, craint de ne pas avoir suffisamment de temps de jeu à Anfield sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola. Pour cette raison, Jones a exprimé son souhait de poursuivre sa carrière dans un autre club et de jouer régulièrement en tant que titulaire. Le fait que son contrat avec le club merseyside arrive bientôt à échéance augmente encore la probabilité d'un transfert.

Le nouveau projet d'Oliver Glasner

Des changements majeurs sont également en cours au sein de la direction de Nottingham Forest. Suite à la démission inattendue de Vitor Pereira, l'entraîneur autrichien Oliver Glasner est sur le point de prendre les rênes de l'équipe. Glasner est connu pour son style de jeu basé sur une haute intensité, et un milieu de terrain dynamique comme Curtis Jones pourrait jouer un rôle central dans son nouveau système.

L'ancien entraîneur Vitor Pereira, en parlant de sa démission, a souligné que cette décision était totalement inattendue pour lui. « Bien que cette décision ait été prise sans préavis et de manière inattendue, je respecte la conclusion tirée pour l'avenir du club. Bien sûr, je suis déçu dans une telle situation », a déclaré le technicien portugais.

Prix du transfert et concurrence

Dans la course pour Curtis Jones, ce n'est pas seulement Nottingham Forest qui est activement impliqué, mais aussi le champion d'Italie, l'Inter. Selon les informations, le club milanais a soumis deux offres officielles à Liverpool. Cependant, le club anglais a rejeté la dernière offre de 21 millions de livres des Italiens. Liverpool exige au moins 35 à 40 millions de livres sterling pour son joueur formé.

Pour Nottingham Forest, le paiement de cette somme ne poserait pas de difficulté financière, car les fonds issus de la vente d'Anderson ont considérablement enrichi le budget du club. Si le transfert se concrétise, Jones pourrait devenir la première grande recrue de l'ère Glasner. Actuellement, les négociations entre les parties se poursuivent et le joueur lui-même envisage favorablement l'option de rester en Premier League.