Enzo Fernández va-t-il rejoindre le Real Madrid ? La famille du joueur met fin aux rumeurs

Les rumeurs de transfert entourant le milieu de terrain de Chelsea et de l'équipe nationale d'Argentine, Enzo Fernández, sont au centre de l'attention des médias sportifs européens ces derniers jours. Alors que les rapports sur un éventuel transfert vers le Real Madrid se multiplient, son épouse, Valentina Cervantes, a clarifié la situation. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la famille du joueur est actuellement pleinement satisfaite de sa vie à Londres et n'a aucune intention de quitter l'Angleterre. Dans une interview accordée à El Chiringuito, Valentina Cervantes a souligné que l'environnement familial est stable et que leurs enfants sont scolarisés en Angleterre. Cela a considérablement réduit les spéculations sur un départ imminent du joueur vers l'Espagne.

Sérénité familiale et vie à Londres

Selon Valentina Cervantes, leur fils est né en Angleterre et ce pays est déjà devenu un lieu cher à leur cœur. « Pour être honnête, tout va bien. Mon fils est né en Angleterre, mes enfants vont à l'école ici, donc je suis très heureuse », a-t-elle déclaré en répondant aux questions sur le transfert.

Elle a également répondu avec calme à la question de savoir si rejoindre un grand club comme le Real Madrid était un rêve pour Enzo. Selon elle, toutes les équipes se valent et le bonheur de sa famille prime sur le nom de n'importe quel club. Cette déclaration confirme une fois de plus l'engagement du joueur envers le projet de Chelsea.

Facteurs compliquant le transfert

Le contrat actuel d'Enzo Fernández avec Chelsea court jusqu'en juin 2032, ce qui en fait l'un des accords les plus longs du football moderne. Le club londonien avait recruté le milieu argentin en provenance de Benfica pour un montant record en Grande-Bretagne. Un tel contrat à long terme et une indemnité de transfert élevée constituent un obstacle sérieux pour le Real Madrid dans la réalisation de cet accord.

Les opinions de l'ancien membre de l'équipe nationale d'Argentine, Javier Pastore, avaient également contribué à alimenter les rumeurs. Il avait émis l'hypothèse que Fernández pourrait envisager des options de départ de Stamford Bridge. Cependant, les proches du joueur et ses performances sur le terrain sont pour l'instant uniquement tournés vers le succès des « Blues ».

Pour l'instant, Enzo Fernández concentre toute son attention sur les matchs internationaux avec l'Argentine et sur la remontée de Chelsea au classement de la Premier League. Bien que l'intérêt du Real Madrid puisse persister, la situation familiale du joueur et ses engagements à long terme envers le club indiquent qu'il restera à Londres dans un avenir proche.