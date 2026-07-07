Des billets pour la Coupe du Monde 2026 revendus jusqu'à 2 000 dollars

Certains supporters ayant fait le déplacement pour la Coupe du Monde 2026 afin de soutenir l'équipe nationale d'Ouzbékistan se plaignent de la flambée des prix sur le marché secondaire.

Selon des rapports sur les réseaux sociaux, certains billets dont le prix officiel variait entre 200 et 400 dollars ont été proposés entre 900 et 2 000 dollars. Par conséquent, certains fans ayant voyagé jusqu'aux États-Unis affirment ne pas avoir pu accéder au stade.

Les billets officiels ont vu leur prix exploser à la revente

Les supporters indiquent que trouver des billets pour les matchs de l'équipe d'Ouzbékistan est devenu un problème majeur.

Prix observés sur le marché secondaire :

prix officiel — environ 200–400 dollars ;

à la revente — à partir de 900 dollars ;

certaines offres — atteignant 1 500–2 000 dollars.

De tels tarifs représentent un fardeau supplémentaire pour les fans ayant déjà réglé les frais d'hôtel, d'avion et autres dépenses de voyage.

UFA : la FIFA contrôle la vente des billets

L'Association de football d'Ouzbékistan (UFA) a déclaré que le processus de vente et de distribution des billets était entièrement sous le contrôle de la FIFA.

Selon les explications de l'Association, les prix officiels pour les matchs de la phase de groupes étaient fixés entre 140 et 700 dollars.

Les règles de la FIFA permettent aux détenteurs de billets de les revendre via la plateforme officielle de revente (Resale Platform). L'UFA a souligné qu'elle n'avait pas le pouvoir d'interdire ou d'arrêter ce processus.

Des allégations sérieuses visant certaines personnes

Les supporters affirment que des blogueurs locaux et des individus potentiellement liés aux structures du football auraient participé à la revente de billets à des prix exorbitants.

Selon des sources anonymes, des employés travaillant dans des structures liées à l'UFA auraient également proposé des billets jusqu'à 1 500 dollars le jour du match.

Cependant, aucun résultat d'enquête officielle ni preuve publique confirmant ces allégations n'a été publié pour le moment.

14 000 billets avaient été alloués aux supporters ouzbeks

Il avait été annoncé précédemment que la FIFA avait alloué environ 14 000 billets aux supporters ouzbeks.

Malgré cela, certains fans signalent ne pas avoir pu acheter de billets via les canaux officiels, se retrouvant ensuite confrontés aux prix très élevés des revendeurs.

Les débuts historiques de l'Ouzbékistan se terminent par une déception

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a participé à la Coupe du Monde 2026 pour la première fois de son histoire. Sous la direction de Fabio Cannavaro, l'équipe, placée dans le groupe « K », a disputé trois matchs sans parvenir à se qualifier pour les phases finales.

Équipe nationale :

défaite 1-3 contre la Colombie ;

défaite 0-5 contre le Portugal ;

défaite 1-3 contre le Congo.

Les résultats du Mondial appartiennent désormais à l'histoire, mais une question tourmente les supporters : à qui et comment les milliers de billets alloués aux Ouzbeks ont-ils été distribués ?