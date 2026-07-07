Le plus grand réseau de loterie russe lance son propre opérateur mobile

La société « Loterei Moskvi », qui opère sous la marque « Stoloto », le plus grand vendeur de billets de loterie en Russie, a obtenu une licence d'opérateur mobile virtuel (MVNO). Cette étape permettra à l'entreprise de créer un nouvel écosystème pour ses clients et d'élargir sa gamme de services. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Forbes, le document correspondant a été délivré le 18 mai 2026 et accorde à l'entreprise le droit de fournir des services de communication sur le territoire russe. Le nouvel opérateur ne disposera pas de ses propres stations de base ni d'infrastructure technique. Au lieu de cela, il utilisera les réseaux des opérateurs de télécommunications fédéraux existants sur une base locative.

Modèle MVNO et objectifs stratégiques

Selon les conditions de la licence, l'entreprise doit lancer ses services au plus tard en mai 2028. Bien que le nom officiel et le modèle économique précis du projet n'aient pas encore été dévoilés, les experts supposent que ce service fera partie d'un programme de fidélité spécial pour les clients de « Stoloto ».

Les analystes estiment que le lancement d'un opérateur mobile pourrait constituer une source de revenus supplémentaire pour l'entreprise, alors que la croissance du secteur de la loterie ralentit. Malgré une augmentation du chiffre d'affaires de « Loterei Moskvi » à 5,6 milliards de roubles fin 2025, la perte nette s'est élevée à 1,4 milliard de roubles.

La société « Loterei Moskvi » fait partie du holding S8 Capital. Il est intéressant de noter que ce holding possède déjà un opérateur virtuel nommé Next Mobile. Cependant, selon la législation actuelle, différentes entités juridiques ne peuvent pas utiliser la même licence, ce qui a rendu nécessaire l'obtention d'une autorisation distincte pour le réseau de loterie.

L'importance de l'écosystème

Les opérateurs virtuels servent généralement à fédérer les fans d'une marque spécifique et à leur offrir des bonus exclusifs. Dans le cas de « Stoloto », cela pourrait se traduire par :

L'offre de billets de loterie gratuits en échange de paiements pour les services mobiles ;

La possibilité de transférer les gains de loterie directement sur le solde mobile ;

L'organisation de jeux et de promotions spéciaux pour les abonnés.

Cette nouvelle témoigne du développement continu du segment MVNO sur le marché russe. Aujourd'hui, les banques, les réseaux de vente au détail et même les grandes entreprises industrielles introduisent leurs propres services de communication mobile pour fidéliser leurs clients. Pour « Stoloto », il s'agit d'une étape stratégique visant à réduire les pertes financières et à renforcer sa position sur le marché des services numériques.