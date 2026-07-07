Neymar met fin à sa carrière internationale : son père adresse un message émouvant à la star

La légende du football brésilien, Neymar, a annoncé la fin de sa carrière internationale après l'élimination du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026. La défaite surprise 1-2 contre la Norvège au MetLife Stadium a contraint les « Pentacampeones » à quitter le tournoi dès les huitièmes de finale. Il s'agit du pire résultat du Brésil en Coupe du Monde depuis 1990. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

À l'issue de la rencontre, Neymar, âgé de 34 ans, a officialisé sa décision. Bien qu'il ait marqué un penalty dans les dernières minutes, portant son total à 80 buts en sélection, cela n'a pas suffi à sauver l'équipe. Après le doublé d'Erling Haaland, Neymar, en larmes, a résumé la situation devant les journalistes par ces mots : « Tout est fini ».

Le départ de la légende et la supplique de son père

Cette décision de Neymar a secoué le monde du football. Cependant, son père, Neymar Senior, a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux, exhortant son fils à ne pas abandonner complètement le football. Selon Goal.com, le père a supplié son fils de poursuivre sa carrière en club et de continuer à jouer pour sa famille et ses fans.

« En tant que père, je te demande une chose. Ney, s'il te plaît, continue de jouer au football », a écrit son père. Ce message intervient alors que Neymar, épuisé mentalement par ses récentes blessures, envisageait même de raccrocher les crampons en club. Pour rappel, Neymar avait été inclus dans la liste finale du Brésil, dirigé par Carlo Ancelotti, après un long processus de convalescence.

Neymar laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du football brésilien. En 16 ans de carrière internationale, il a disputé 130 matchs, inscrit 80 buts et délivré 59 passes décisives. Il a dépassé le légendaire Pelé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du pays. Il compte également à son palmarès la Coupe des Confédérations 2013 et la médaille d'or olympique de 2016.

Série de défaites contre les Européens

La défaite contre la Norvège souligne une fois de plus la crise du football brésilien. Il s'agit de la septième élimination consécutive de la « Seleção » face à une nation européenne en phase à élimination directe d'une Coupe du Monde. Malgré quatre participations, Neymar n'a jamais pu soulever le trophée tant convoité.

Pour l'instant, l'avenir de Neymar en club reste incertain. Les fans et les experts espèrent qu'il écoutera son père et qu'il jouera encore quelques saisons au plus haut niveau. Pour les passionnés de football, les prouesses techniques de Neymar resteront toujours une source d'inspiration, lui qui demeure l'un des joueurs les plus talentueux de notre époque.