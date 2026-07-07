Pour le Brésil, quintuple champion du monde, ce tournoi majeur a tourné au cauchemar. L'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du Monde en Amérique du Nord face à la Norvège, marquée par les buts d'Erling Haaland, a précipité le départ précoce des « pentacampeões ». Cette défaite soulève de sérieuses questions parmi les fans et les experts sur l'avenir de l'équipe et le rôle de l'entraîneur Carlo Ancelotti. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon l'analyse de Goal.com, le Brésil n'a jamais trouvé son rythme tout au long du tournoi. La dépendance excessive envers Vinícius Júnior et le déséquilibre de l'effectif étaient flagrants. Carlo Ancelotti, l'expérimenté technicien italien arrivé il y a un an pour ramener le Brésil au sommet, est désormais sur la sellette. Bien qu'il affirme qu'il ne s'agit pas d'une crise mais du « début d'un nouveau cycle », l'opinion publique brésilienne exige des changements radicaux.

Effectif vieillissant et erreurs tactiques

L'un des principaux facteurs de cet échec est la sélection opérée par Carlo Ancelotti. Au lieu d'intégrer de nouveaux talents, le coach a fait preuve d'une confiance excessive envers des joueurs vétérans ayant perdu leur niveau d'antan. Par exemple, l'âge moyen des gardiens était de 34 ans, et la majorité des défenseurs avaient plus de 31 ans. En particulier, l'incapacité de latéraux comme Danilo et Alex Sandro à suivre la vitesse du football moderne est devenue le point faible du Brésil.

Au milieu de terrain, la situation n'était guère meilleure. Casemiro (34 ans) et Fabinho (32 ans) ont servi de pivots, mais leur condition physique a flanché face à des matchs à haute intensité. Malgré l'appel de jeunes joueurs comme Rayan et Danilo, ils n'ont pas réussi à s'imposer comme titulaires. Dans son interview d'après-match, Ancelotti a admis que le football brésilien a besoin d'un « sang neuf » et de jeunes talents de haut niveau.

Vers l'avenir

Cette élimination précoce a provoqué une vague de mécontentement dans tout le pays. Les experts soulignent que le style de jeu et les principes de formation de l'équipe sont obsolètes. Voici les principaux problèmes identifiés :

Un effectif trop âgé et vulnérable face aux attaques rapides ;

Une dépendance excessive au talent individuel de Vinícius Júnior en attaque ;

Un manque de créativité au milieu de terrain ;

Des erreurs de positionnement en défense et l'incapacité à stopper des attaquants comme Erling Haaland.

La Confédération brésilienne de football doit maintenant décider si elle maintient sa confiance en Carlo Ancelotti ou si elle cherche un nouveau sélectionneur. Bien que l'Italien croie en une base solide, les résultats restent la priorité pour les fans et les médias. Pour une nation de football comme le Brésil, s'arrêter en 8e de finale d'une Coupe du Monde n'est pas qu'un simple accident, c'est le signe d'une crise structurelle.