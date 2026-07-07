Mourinho a hâte de travailler avec Jude Bellingham

Il est rapporté que l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, est un grand admirateur du talent du milieu de terrain Jude Bellingham.

Bien que le technicien portugais n'ait pas encore eu l'occasion de travailler avec le joueur anglais, il est très impressionné par ses mouvements sur le terrain et son potentiel.

Mourinho apprécie le jeu de Bellingham

Selon les informations, Mourinho considère Bellingham comme l'un des joueurs les plus importants du Real.

L'entraîneur expérimenté apprécie particulièrement sa condition physique, sa vision du jeu et son activité dans les situations décisives.

Bellingham respecte également l'entraîneur

Jude Bellingham n'a pas non plus caché son respect pour José Mourinho lors d'une de ses récentes interviews.

Le milieu de terrain anglais l'a décrit comme un entraîneur qui occupe une place spéciale dans le football, doté d'une grande expérience et d'un caractère fort.

La direction du Real attend beaucoup de cette collaboration

Selon les informations diffusées par le journaliste Fabrizio Romano, la direction du Real attend avec grand intérêt la collaboration entre Mourinho et Bellingham.

Les dirigeants du club sont convaincus que sous la direction de ce technicien expérimenté, le joueur anglais progressera davantage et atteindra des résultats élevés.

Mourinho est revenu à Madrid après 13 ans

Jude Bellingham a rejoint le « club royal » en 2023.

José Mourinho, quant à lui, est revenu au Real Madrid en tant qu'entraîneur principal en juin de cette année, après une pause de 13 ans.

Désormais, les fans attendent avec impatience de voir quel résultat donnera sur le terrain la combinaison du style rigoureux de Mourinho et de l'immense potentiel de Bellingham.