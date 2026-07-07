Le héros de la Coupe du Monde 2026, Vozinha, reçoit des offres du Brésil

Le gardien de but de 40 ans de l'équipe nationale du Cap-Vert, Vozinha, a attiré l'attention des clubs après ses performances éclatantes lors de la Coupe du Monde.

Plusieurs équipes participant à la Série B brésilienne ont manifesté leur intérêt pour le gardien expérimenté. C'est ce qu'a rapporté le célèbre insider Fabrizio Romano.

Vozinha est actuellement agent libre

À l'heure actuelle, le gardien a le statut d'agent libre et n'a signé de contrat avec aucun club.

Par conséquent, les équipes intéressées peuvent recruter le joueur sans indemnité de transfert.

La Coupe du Monde lui a ouvert de nouvelles portes

Vozinha a gagné l'attention d'un large public grâce à ses performances impressionnantes lors du mondial.

Ses arrêts décisifs, son expérience et son calme sous pression ont fait de lui l'un des piliers du Cap-Vert dans le tournoi.

Il a joué dans plusieurs clubs européens

Au cours de sa carrière, Vozinha a évolué dans les championnats de divers pays.

Il a défendu les couleurs des clubs portugais Chaves et Gil Vicente, du club slovaque Trenčín, de l'AEK Larnaca à Chypre, du Zimbru en Moldavie, du Progresso en Angola, ainsi que de plusieurs équipes du Cap-Vert.

92 sélections en équipe nationale

Le gardien expérimenté a disputé 92 rencontres avec l'équipe nationale du Cap-Vert.

Désormais, à 40 ans, la carrière de Vozinha, qui joue toujours à un haut niveau, pourrait se poursuivre au Brésil. Quelques soirées mémorables lors du mondial semblent avoir changé son avenir en club.