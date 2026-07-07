Le héros de la Coupe du Monde 2026, Vozinha, reçoit des offres du Brésil
Le gardien de but de 40 ans de l'équipe nationale du Cap-Vert, Vozinha, a attiré l'attention des clubs après ses performances éclatantes lors de la Coupe du Monde.
Plusieurs équipes participant à la Série B brésilienne ont manifesté leur intérêt pour le gardien expérimenté. C'est ce qu'a rapporté le célèbre insider Fabrizio Romano.
Vozinha est actuellement agent libre
À l'heure actuelle, le gardien a le statut d'agent libre et n'a signé de contrat avec aucun club.
Par conséquent, les équipes intéressées peuvent recruter le joueur sans indemnité de transfert.
La Coupe du Monde lui a ouvert de nouvelles portes
Vozinha a gagné l'attention d'un large public grâce à ses performances impressionnantes lors du mondial.
Ses arrêts décisifs, son expérience et son calme sous pression ont fait de lui l'un des piliers du Cap-Vert dans le tournoi.
Il a joué dans plusieurs clubs européens
Au cours de sa carrière, Vozinha a évolué dans les championnats de divers pays.
Il a défendu les couleurs des clubs portugais Chaves et Gil Vicente, du club slovaque Trenčín, de l'AEK Larnaca à Chypre, du Zimbru en Moldavie, du Progresso en Angola, ainsi que de plusieurs équipes du Cap-Vert.
92 sélections en équipe nationale
Le gardien expérimenté a disputé 92 rencontres avec l'équipe nationale du Cap-Vert.
Désormais, à 40 ans, la carrière de Vozinha, qui joue toujours à un haut niveau, pourrait se poursuivre au Brésil. Quelques soirées mémorables lors du mondial semblent avoir changé son avenir en club.
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