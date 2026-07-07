Infantino s'exprime pour la première fois sur la controverse Balogun

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est exprimé publiquement pour la première fois sur la situation controversée entourant l'attaquant de l'équipe nationale des États-Unis, Folarin Balogun.

Il a souligné la totale indépendance des organes disciplinaires et judiciaires de la FIFA, tout en clarifiant les détails de sa conversation avec Donald Trump.

« Les organes judiciaires de la FIFA sont totalement indépendants »

Répondant aux questions du public, Infantino a rappelé le principe fondamental de la gouvernance de l'organisation.

« Les organes judiciaires de la FIFA sont totalement indépendants. Ils fonctionnent de manière autonome et prennent des décisions basées sur des règles claires et les faits présentés », a-t-il déclaré.

Le chef de la FIFA a souligné que cette indépendance est cruciale pour maintenir la confiance dans le football et l'intégrité des compétitions.

Trump a appelé Infantino

Infantino a confirmé que le président américain Donald Trump l'avait appelé au sujet de l'affaire Balogun.

« Oui, je discute régulièrement avec le président américain des questions liées à la Coupe du Monde. Donald Trump m'a appelé précisément à ce sujet », a-t-il affirmé.

Le président de la FIFA a ajouté qu'il est fréquemment sollicité par des chefs d'État, des responsables, ainsi que des représentants du football et du monde des affaires sur diverses questions.

« Les décisions sont prises par des organes indépendants »

Infantino a indiqué avoir expliqué à Trump que la procédure juridique concernant l'affaire Balogun était en cours.

« Je lui ai dit qu'une procédure juridique impliquant les organes judiciaires indépendants de la FIFA était en cours. La décision finale sera prise par les structures compétentes selon la procédure établie », a déclaré le patron de la FIFA.

Il a insisté sur le fait que le système de l'organisation repose précisément sur ce principe et qu'aucune ingérence extérieure ne doit être tolérée.

Infantino admet ne pas toujours être d'accord avec chaque décision

Le président de la FIFA a déclaré qu'il prenait connaissance des décisions du comité de discipline une fois qu'elles sont publiées.

« Certaines décisions me surprennent. Parfois je suis d'accord, parfois non. Mais dans tous les cas, je respecte ces décisions et l'autonomie des organes qui les prennent », a-t-il dit.

Selon Infantino, le fait qu'une décision plaise ou non est secondaire. L'essentiel est de préserver les institutions indépendantes et la primauté du droit.

La FIFA met l'accent sur l'indépendance

La controverse autour de Balogun a ravivé les débats sur la frontière entre le football et la politique.

Infantino a réaffirmé qu'en tant que chef de l'organisation, il n'influence pas les décisions finales et que l'indépendance des organes judiciaires de la FIFA prime sur toute relation personnelle.