Microsoft lance une réforme majeure dans l'industrie du jeu vidéo : Xbox licencie des milliers d'employés

Le géant de la technologie Microsoft a annoncé les changements structurels les plus importants de l'histoire de sa division de jeux vidéo, Xbox. L'entreprise prévoit non seulement de licencier des milliers d'employés, mais aussi de vendre ou de rendre indépendants quatre grands studios de jeux. Cette décision s'explique par l'intensification de la concurrence sur le marché mondial du jeu vidéo et par l'incapacité à atteindre les résultats financiers escomptés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la restructuration prévue entraînera le licenciement de 4 800 employés au total, dont 1 600 appartiennent directement à la division Xbox. Dans un message adressé aux employés, la responsable de Xbox, Asha Sharma, a confirmé que les effectifs de la division seraient réduits d'environ 15 % d'ici juillet 2027. Ce processus n'épargnera pas non plus des marques majeures telles qu'Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard et Mojang.

Le sort des studios et les nouveaux propriétaires

La partie la plus retentissante de ces réformes est le départ de quatre studios renommés de la structure de Microsoft. En particulier, les studios Double Fine Productions et Compulsion Games reviendront à une gestion indépendante. Leurs fondateurs, Tim Schafer et Guillaume Provost, reprendront le contrôle des équipes et poursuivront leurs projets de manière autonome. Les studios conserveront leur propriété intellectuelle et leur catalogue de jeux.

De plus, des accords ont été conclus pour la vente des studios Ninja Theory, créateur de la série Hellblade, et Undead Labs, auteur de State of Decay. Les nouveaux propriétaires assumeront la responsabilité de terminer les projets attendus tels que Senua et State of Decay 3. L'avenir du studio Arkane, qui travaille sur le jeu Blade, reste incertain ; son sort sera décidé après plusieurs mois de consultations.

Crise financière et changement de stratégie

Asha Sharma a souligné que ces mesures drastiques sont dues à la détérioration des performances financières de la division Xbox. Il a été rapporté que le niveau de rentabilité de la division était 3 à 10 fois inférieur à celui des autres plateformes concurrentes. Microsoft avait misé gros sur l'abonnement Game Pass et l'acquisition massive de studios, mais ces secteurs n'ont pas montré les taux de croissance attendus.

Selon les analyses, Xbox perdait en moyenne 64 cents pour chaque dollar investi. Désormais, Microsoft souhaite privilégier la qualité à la quantité. L'entreprise se concentrera sur le développement de ses plus grandes franchises de jeux et de ses plateformes. Les studios Mojang, créateur de Minecraft, et King, auteur de Candy Crush, seront désormais directement rattachés à Asha Sharma, car ils sont déjà devenus des plateformes indépendantes dotées d'une audience immense.

Pour les joueurs et les professionnels du secteur, cette nouvelle peut être surprenante, car de nombreux projets développés par les studios Xbox sont également populaires dans notre région. Néanmoins, Microsoft promet pour l'instant qu'aucun projet de jeu annoncé ne sera annulé et que toutes les obligations seront respectées.