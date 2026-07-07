Cristiano Ronaldo fait ses adieux à la Coupe du Monde : Les larmes d'une légende

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a disputé la dernière Coupe du Monde de sa carrière. La défaite en huitièmes de finale contre l'Espagne à Dallas a marqué le dernier match de l'attaquant de 41 ans dans ce tournoi prestigieux. Selon Goal.com, bien que Ronaldo ait quitté le terrain en larmes après le match, il a déclaré qu'il ne prendrait pas de décision hâtive concernant la fin de sa carrière internationale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Un but marqué par Mikel Merino dans les dernières minutes d'un match dramatique a scellé l'élimination du Portugal. Devant 70 000 spectateurs, Ronaldo n'a pas pu contenir ses émotions, rappelant à beaucoup les moments poignants du Mondial 2022 au Qatar.

Ronaldo : « J'ai tout donné, ma conscience est tranquille »

Lors de l'interview d'après-match, la légende du football est revenue sur son parcours international. « Je suis triste de quitter la Coupe du Monde de cette manière. J'ai tout donné, j'ai fait tout ce que je pouvais. Oui, c'était mon dernier Mondial, mais je ne veux pas prendre de décision sous le coup de l'émotion pour le moment », a souligné l'attaquant.

Ronaldo a également évoqué les succès obtenus au cours de ses 23 années avec l'équipe nationale portugaise. Selon lui, avant son arrivée, le Portugal n'avait remporté aucun titre majeur. Le joueur a ouvertement déclaré qu'il considérait le titre de champion d'Europe 2016 comme un succès équivalent à une Coupe du Monde.

Selon les statistiques, Cristiano Ronaldo a participé à six Coupes du Monde, marquant un total de 11 buts. Cependant, son efficacité lors des phases à élimination directe reste un sujet de débat parmi les critiques. Lors du dernier match contre l'Espagne, il a joué l'intégralité des 90 minutes et a tenté trois tirs, mais n'a pas réussi à tromper le gardien Unai Simón.

Une nouvelle ère commence pour le football portugais

Après cette défaite, le sélectionneur du Portugal a annoncé sa démission. Désormais, la fédération portugaise de football doit renouveler l'effectif et nommer un nouvel entraîneur pour le prochain cycle de qualification à l'Euro. Compte tenu de l'âge de Ronaldo (il aura 43 ans lors de l'Euro 2028), l'équipe devrait se concentrer sur le développement d'une nouvelle génération de leaders.

Pour le football portugais, ce n'est pas seulement la fin d'un tournoi, mais la conclusion d'une grande époque. Bien que Cristiano Ronaldo ait déclaré qu'il prendrait le temps de réfléchir à son avenir international, sa participation aux Coupes du Monde appartient désormais officiellement à l'histoire.