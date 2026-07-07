Redmi Turbo 6 Max : un nouveau géant avec écran de 7 pouces et batterie massive en préparation

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Redmi Turbo 6 Max : un nouveau géant avec écran de 7 pouces et batterie massive en préparation

Le marché des smartphones voit le retour des "phablettes", une tendance qui semblait oubliée il y a quelques années. Les géants technologiques chinois se concentrent à nouveau sur les appareils à très grands écrans. Selon l'insider Digital Chat Station, un nouveau modèle sous la marque Redmi, doté d'un écran immense et de caractéristiques phares, est en cours de développement. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Cette nouveauté devrait arriver sur le marché sous le nom de Redmi Turbo 6 Max. La principale particularité de l'appareil est son écran géant de 7 pouces. Il convient de noter que si les smartphones à grands écrans appartenaient autrefois au segment économique, ce nouveau modèle adopte une approche totalement différente, en proposant des capacités technologiques de pointe.

Des caractéristiques techniques de niveau flagship

Selon les informations, l'écran du smartphone impressionnera non seulement par sa taille, mais aussi par sa qualité. L'appareil devrait être équipé d'un écran avec une résolution 2K. Cela permettra aux utilisateurs de visionner du contenu en haute qualité et de jouer à des jeux avec un niveau de détail maximal. De plus, l'appareil intégrera la plateforme la plus puissante de MediaTek, la série Dimensity 9000.

Un grand écran et un processeur puissant consomment naturellement beaucoup d'énergie. Par conséquent, les fabricants prévoient d'équiper le Redmi Turbo 6 Max d'une batterie "massive" à très haute capacité. Bien que la capacité exacte de la batterie n'ait pas encore été révélée, on suppose qu'elle sera nettement supérieure aux batteries standard de 5000 mAh présentes sur le marché.

Position sur le marché et lancement attendu

Actuellement, la série Redmi Turbo 5 se vend très bien sur le marché chinois. Le Turbo 6 Max, représentant de la nouvelle génération, pourrait répéter, voire dépasser, le succès des modèles précédents. L'insider souligne que la présentation officielle de cette phablette est prévue pour début 2027.

Digital Chat Station avait déjà prédit avec précision les caractéristiques des Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que l'arrivée du smartphone Realme GT 7 Pro avec un écran Samsung. Cela renforce la crédibilité des informations concernant ce nouveau Redmi. Cette nouvelle sera certainement intéressante pour les utilisateurs, car les produits de la marque Redmi sont très populaires pour leur rapport qualité-prix.

En conclusion, l'industrie des smartphones se tourne une fois de plus vers les grands écrans. Si auparavant les appareils de 7 pouces étaient considérés comme encombrants et lourds, grâce aux technologies d'écran moderne sans bordures et aux boîtiers légers, le Redmi Turbo 6 Max pourrait offrir une expérience nouvelle et confortable aux utilisateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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