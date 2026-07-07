Cristiano Ronaldo exprime sa gratitude à Martínez après son départ
Le sélectionneur Roberto Martínez a annoncé son départ après la défaite du Portugal 0-1 face à l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.
Le capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo, a exprimé sa sincère gratitude envers le technicien, saluant son travail et ses qualités humaines.
« Ce fut un plaisir de travailler avec lui »
Ronaldo a évoqué avec émotion sa période de collaboration avec Roberto Martínez.
« Travailler avec lui a été un réel plaisir. Roberto est un grand entraîneur et une personne formidable », a-t-il déclaré.
Le capitaine portugais a souligné que Martínez a beaucoup apporté à l'équipe nationale et mérite le respect.
Un trophée particulièrement salué
Cristiano Ronaldo a mis en avant le trophée remporté sous la direction de l'entraîneur comme un résultat significatif.
« Sous sa direction, nous avons remporté un trophée. C'est très important, car l'équipe nationale n'avait pas souvent atteint de tels succès auparavant », a confié l'attaquant.
Selon lui, l'ère Martínez occupe une place particulière dans l'histoire de l'équipe nationale du Portugal.
Martínez a décidé de partir après la défaite
Le Portugal s'est incliné 0-1 face à l'Espagne lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.
Suite à ce résultat, Roberto Martínez a annoncé sa décision de quitter son poste de sélectionneur.
« Je lui souhaite le meilleur pour la suite »
Ronaldo a conclu son message en adressant ses meilleurs vœux à son ancien mentor.
« Je suis reconnaissant envers Martínez et je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a déclaré Cristiano Ronaldo.
Cette défaite au Mondial marque non seulement la fin du tournoi pour le Portugal, mais aussi la fin de l'ère Martínez.
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