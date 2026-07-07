Cristiano Ronaldo exprime sa gratitude à Martínez après son départ

Le sélectionneur Roberto Martínez a annoncé son départ après la défaite du Portugal 0-1 face à l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo, a exprimé sa sincère gratitude envers le technicien, saluant son travail et ses qualités humaines.

« Ce fut un plaisir de travailler avec lui »

Ronaldo a évoqué avec émotion sa période de collaboration avec Roberto Martínez.

« Travailler avec lui a été un réel plaisir. Roberto est un grand entraîneur et une personne formidable », a-t-il déclaré.

Le capitaine portugais a souligné que Martínez a beaucoup apporté à l'équipe nationale et mérite le respect.

Un trophée particulièrement salué

Cristiano Ronaldo a mis en avant le trophée remporté sous la direction de l'entraîneur comme un résultat significatif.

« Sous sa direction, nous avons remporté un trophée. C'est très important, car l'équipe nationale n'avait pas souvent atteint de tels succès auparavant », a confié l'attaquant.

Selon lui, l'ère Martínez occupe une place particulière dans l'histoire de l'équipe nationale du Portugal.

Martínez a décidé de partir après la défaite

Le Portugal s'est incliné 0-1 face à l'Espagne lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Suite à ce résultat, Roberto Martínez a annoncé sa décision de quitter son poste de sélectionneur.

« Je lui souhaite le meilleur pour la suite »

Ronaldo a conclu son message en adressant ses meilleurs vœux à son ancien mentor.

« Je suis reconnaissant envers Martínez et je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a déclaré Cristiano Ronaldo.

Cette défaite au Mondial marque non seulement la fin du tournoi pour le Portugal, mais aussi la fin de l'ère Martínez.