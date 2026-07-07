Le Real Madrid aurait pris contact avec Enzo Fernández

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Le Real Madrid aurait pris contact avec Enzo Fernández

Le Real Madrid avait précédemment nié officiellement travailler sur le transfert du milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández.

Cependant, selon de nouvelles informations, des représentants du club madrilène auraient étudié la situation du joueur argentin et entamé des discussions préliminaires avec ses agents.

Malgré le démenti officiel, il y a eu des contacts

Selon le média TEAMtalk, les dirigeants du Real Madrid ont pris contact avec les représentants d'Enzo Fernández.

Cependant, après ces premiers échanges, les négociations n'ont pas atteint un stade sérieux et aucune offre officielle n'a été formulée.

Enzo n'est plus une cible prioritaire

Selon la source, la direction du Real Madrid apprécie le niveau du milieu de terrain de 25 ans.

Toutefois, Enzo Fernández ne figure pas parmi les objectifs principaux du club pour le mercato estival. Par conséquent, la probabilité d'un transfert de l'Argentin à Madrid dans un avenir proche a diminué.

L'option Rodri n'est pas non plus à l'ordre du jour

Un autre nom associé au Real Madrid est celui du milieu de terrain de Manchester City, Rodri.

Mais selon TEAMtalk, le joueur espagnol n'est pas non plus considéré comme une option de transfert réaliste pour les Madrilènes à l'heure actuelle.

Les statistiques d'Enzo la saison dernière

Enzo Fernández a disputé 54 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière.

Au cours de ces rencontres, il a :

  • marqué 15 buts ;

  • délivré 7 passes décisives.

Le Real Madrid a peut-être observé Enzo et contacté ses représentants, mais aucun mouvement de transfert majeur n'est attendu dans cette direction pour le moment.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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