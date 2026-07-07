Le Bayern Munich envoie une demande officielle au Real Madrid pour Vinícius

Le club munichois du Bayern Munich a envoyé une demande officielle concernant le transfert de l'attaquant du Real Madrid, Vinícius Júnior.

Selon l'insider Ekrem Konur, la star brésilienne pourrait être mise sur le marché lors du mercato estival. Cela serait dû aux exigences du joueur concernant son nouveau contrat et à la durée de son engagement actuel.

Le Real Madrid prêt à étudier les offres

Selon la source, le club madrilène n'est pas opposé à l'examen des offres reçues pour Vinícius.

La direction du Real ne veut pas perdre le joueur gratuitement à l'avenir, car Vinícius aura le droit de négocier avec d'autres clubs en tant qu'agent libre à partir du 1er janvier 2027.

Par conséquent, si aucun accord n'est trouvé sur un nouveau contrat, le mercato estival pourrait s'avérer décisif.

Le problème principal : la question salariale

Le journal Marca avait précédemment rapporté que le Real Madrid et le camp du joueur avaient convenu de reprendre les négociations contractuelles après la fin de la Coupe du Monde.

Cette décision aurait été prise pour ne pas perturber la participation de Vinícius au Mondial.

Cependant, le principal désaccord entre les parties porte sur les conditions financières. Actuellement, le salaire annuel du joueur est d'environ 20 millions d'euros.

Le camp de Vinícius exige une augmentation à environ 30 millions d'euros. La direction du Real fait savoir qu'il est difficile d'accepter une telle condition.

Le Bayern Munich surveille la situation

L'envoi d'une demande officielle par le club munichois a intensifié les rumeurs de transfert autour de Vinícius.

Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur une somme précise proposée par le Bayern. Le prix auquel le Real serait prêt à vendre le joueur n'a pas non plus été révélé.

Mais si les négociations contractuelles échouent à nouveau, le géant allemand pourrait tenter de profiter de la situation.

Les statistiques de Vinícius la saison dernière

Le footballeur brésilien a disputé un total de 53 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2025/26.

Au cours de ces rencontres, il a :

marqué 22 buts ;

délivré 14 passes décisives.

Vinícius reste l'un des attaquants les plus importants du Real Madrid. La question principale est désormais : les parties parviendront-elles à un accord sur un nouveau contrat ou le Bayern réalisera-t-il un transfert majeur ?