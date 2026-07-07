Everton entame des négociations pour le transfert du défenseur de Tottenham Djed Spence

Le club d'Everton prévoit un mouvement surprise avant la clôture du mercato estival. L'équipe envisage sérieusement de recruter le défenseur de Tottenham et de l'équipe nationale d'Angleterre, Djed Spence. Ce transfert est devenu l'objectif principal du club de Merseyside pour renforcer son flanc droit. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations publiées par The Athletic, l'entraîneur d'Everton, David Moyes, a l'intention de renforcer la ligne défensive de l'équipe. Comme le joueur de 25 ans ne bénéficie pas d'un temps de jeu régulier au sein du club londonien, la direction des Toffees souhaite l'attirer en lui promettant une place de titulaire en Premier League. Un temps de jeu stable est une priorité pour la carrière actuelle de Spence.

Concurrence et facteur du nouvel entraîneur

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, est en train de procéder à une refonte complète de l'effectif. L'arrivée de défenseurs comme Andy Robertson et Jan Paul van Hecke a intensifié la concurrence dans la ligne arrière de l'équipe. Cela est considéré comme l'un des principaux facteurs rendant difficile pour Djed Spence d'obtenir une place dans le onze de départ.

Selon Goal.com, le joueur a disputé 30 matchs en Premier League lors de la saison 2025-26, dont 23 en tant que titulaire. Malgré cela, les changements tactiques et les transferts sous De Zerbi poussent Spence à s'interroger sur son avenir. Bien qu'il soit sous contrat avec les Londoniens jusqu'en juin 2029, un transfert à Goodison Park semble être une étape logique.

David Moyes apprécie la vitesse et la flexibilité tactique du joueur. Selon l'entraîneur, ce sont précisément ces qualités qui aideront à résoudre les problèmes défensifs d'Everton. Actuellement, la direction du club travaille à l'étude du prix fixé par Tottenham et à la préparation d'une offre officielle.

Les Merseysiders visent à finaliser le transfert avant le début de la saison 2026-27. Pour rappel, les deux équipes doivent disputer leurs premiers matchs de la nouvelle saison le samedi 22 août. La direction d'Everton espère enregistrer Spence avant le match à domicile contre Crystal Palace.

Si ce transfert se concrétise, Everton ne gagnera pas seulement un défenseur expérimenté, mais augmentera également son prestige en intégrant un membre de l'équipe nationale d'Angleterre. La phase initiale des négociations est actuellement en cours.