John Terry : Le style de jeu de Jude Bellingham ressemble à celui de Zinédine Zidane

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, John Terry, a fait l'éloge de la performance phénoménale de la star du Real Madrid, Jude Bellingham, lors de la Coupe du Monde. Le défenseur légendaire a comparé le milieu de terrain de 23 ans à l'une des plus grandes figures de l'histoire du football : Zinédine Zidane. Selon Terry, Bellingham est actuellement la figure centrale des "Three Lions". C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après le match dramatique contre le Mexique, qui s'est soldé par une victoire 3-2 de l'Angleterre, Terry n'a pas pu cacher son admiration. Lors de ce match, Jude Bellingham a inscrit un doublé, assurant la qualification de son équipe pour les quarts de finale. Selon Goal.com, Terry a déclaré dans l'émission Piers Morgan Uncensored que les mouvements de Bellingham lui rappellent les meilleures années de Zidane.

"En regardant le match de Jude l'autre jour, je l'ai comparé à Zinédine Zidane. C'est peut-être une comparaison audacieuse, mais ses mouvements sur le terrain sont tout simplement incroyables. Ses deux buts et sa maîtrise du jeu sont de véritables exemples de talent", a déclaré la légende de Chelsea, John Terry.

Le match contre la Norvège et le danger principal

L'équipe d'Angleterre affrontera la Norvège en quarts de finale. John Terry a appelé les joueurs de Thomas Tuchel à la prudence pour ce match à venir. Selon lui, le capitaine d'Arsenal, Martin Ødegaard, est le joueur le plus dangereux de l'effectif scandinave. Terry a affirmé que si les Anglais parviennent à neutraliser Ødegaard, leurs chances de victoire augmenteront considérablement.

"La Norvège est une équipe très disciplinée. Toutes leurs attaques et leur construction de jeu passent par Martin Ødegaard. Si l'Angleterre parvient à le neutraliser, lui et Erling Haaland, nous aurons de très grandes chances d'atteindre le tour suivant", a ajouté l'ancien défenseur.

Terry a également reconnu que le succès de l'Angleterre ne dépend pas uniquement de Bellingham, mais qu'un groupe de leaders s'est formé au sein de l'équipe. Sa liste comprend les joueurs suivants :

Harry Kane — expérience et leadership en attaque ;

Jude Bellingham — le moteur du jeu malgré son jeune âge ;

Declan Rice — stabilité au milieu de terrain ;

Reece James — activité en défense et en attaque.

Selon John Terry, la condition physique et l'absence de blessures de ces joueurs détermineront le destin de l'Angleterre dans la course au titre. Actuellement, l'équipe dirigée par Thomas Tuchel est considérée comme l'un des principaux favoris du tournoi, mais la victoire de la Norvège sur le Brésil est un sérieux avertissement pour tout adversaire.