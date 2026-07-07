John Terry : Le style de jeu de Jude Bellingham ressemble à celui de Zinédine Zidane
L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, John Terry, a fait l'éloge de la performance phénoménale de la star du Real Madrid, Jude Bellingham, lors de la Coupe du Monde. Le défenseur légendaire a comparé le milieu de terrain de 23 ans à l'une des plus grandes figures de l'histoire du football : Zinédine Zidane. Selon Terry, Bellingham est actuellement la figure centrale des "Three Lions". C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .
Après le match dramatique contre le Mexique, qui s'est soldé par une victoire 3-2 de l'Angleterre, Terry n'a pas pu cacher son admiration. Lors de ce match, Jude Bellingham a inscrit un doublé, assurant la qualification de son équipe pour les quarts de finale. Selon Goal.com, Terry a déclaré dans l'émission Piers Morgan Uncensored que les mouvements de Bellingham lui rappellent les meilleures années de Zidane.
"En regardant le match de Jude l'autre jour, je l'ai comparé à Zinédine Zidane. C'est peut-être une comparaison audacieuse, mais ses mouvements sur le terrain sont tout simplement incroyables. Ses deux buts et sa maîtrise du jeu sont de véritables exemples de talent", a déclaré la légende de Chelsea, John Terry.
Le match contre la Norvège et le danger principalL'équipe d'Angleterre affrontera la Norvège en quarts de finale. John Terry a appelé les joueurs de Thomas Tuchel à la prudence pour ce match à venir. Selon lui, le capitaine d'Arsenal, Martin Ødegaard, est le joueur le plus dangereux de l'effectif scandinave. Terry a affirmé que si les Anglais parviennent à neutraliser Ødegaard, leurs chances de victoire augmenteront considérablement.
"La Norvège est une équipe très disciplinée. Toutes leurs attaques et leur construction de jeu passent par Martin Ødegaard. Si l'Angleterre parvient à le neutraliser, lui et Erling Haaland, nous aurons de très grandes chances d'atteindre le tour suivant", a ajouté l'ancien défenseur.
Terry a également reconnu que le succès de l'Angleterre ne dépend pas uniquement de Bellingham, mais qu'un groupe de leaders s'est formé au sein de l'équipe. Sa liste comprend les joueurs suivants :
- Harry Kane — expérience et leadership en attaque ;
- Jude Bellingham — le moteur du jeu malgré son jeune âge ;
- Declan Rice — stabilité au milieu de terrain ;
- Reece James — activité en défense et en attaque.
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