Les premiers véhicules terrestres autonomes américains apparaissent sur le front ukrainien

La société américaine Forterra a annoncé que plus de 100 de ses quads autonomes (ATV) participent activement aux opérations de combat en Ukraine depuis neuf mois. Il s'agit du plus grand déploiement de véhicules terrestres autonomes (UGV) réalisé par une entreprise de technologie de défense américaine. Selon TechCrunch, ce projet est financé par le Pentagone et sert à tester et améliorer l'équipement militaire américain dans des conditions de guerre réelle. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Bien que les drones aériens captent actuellement toute l'attention, ce sont précisément eux qui rendent les déplacements au sol extrêmement dangereux. Tout mouvement est surveillé depuis le ciel et peut immédiatement devenir la cible d'artillerie ou de drones FPV. Dans de telles conditions, le besoin de systèmes terrestres autonomes pour transporter des marchandises et évacuer les blessés sans mettre de vies humaines en danger a considérablement augmenté.

Capacités techniques et avantages

L'armée ukrainienne produisait déjà ses propres petits drones terrestres, mais la plupart fonctionnent sur batterie et ne peuvent transporter que jusqu'à 250 kg. Les véhicules de modèle Lancer fournis par Forterra sont basés sur la plateforme Polaris et fonctionnent au carburant. Cela leur permet de transporter jusqu'à 750 kg de charge sur de longues distances.

Depuis octobre dernier, ces machines ont enregistré les résultats suivants sur le front ukrainien :

Plus de 1 100 missions de combat réussies ;

Plus de 4 000 kilomètres parcourus au total ;

Plus de 350 tonnes de matériel militaire et de munitions transportées ;

52 soldats blessés évacués du champ de bataille vers une zone sécurisée.

Leçons de guerre réelle et adaptation

Initialement, les forces armées ukrainiennes étaient quelque peu sceptiques vis-à-vis des technologies occidentales, car de nombreux équipements étaient conçus selon les normes élevées de l'armée américaine et ne correspondaient pas toujours à la dure réalité du front. Cependant, les ingénieurs de Forterra se sont rapidement adaptés à la situation en installant des antennes satellites Starlink sur les machines. Cela a considérablement amélioré la qualité de la communication et les capacités de contrôle à distance.

Néanmoins, l'autonomie n'est pas encore parfaite. Les soldats pilotent principalement les machines à distance (par téléopération). En effet, si l'équipement s'enlise dans la boue ou est soumis à des moyens de guerre électronique, une intervention humaine est nécessaire pour éviter qu'il ne devienne une cible ennemie. Scott Sanders, représentant de Forterra, souligne qu'il est impossible de connaître les véritables capacités d'une technologie avant qu'elle ne soit testée sur un champ de bataille réel.

Forterra, qui a levé plus de 500 millions de dollars d'investissement, utilise son expérience en Ukraine pour travailler sur la mise à jour logicielle à distance et l'amélioration de la résistance à la guerre électronique. De telles technologies devraient transformer radicalement la logistique et les processus d'évacuation dans les armées du monde entier, et pas seulement en Ukraine.