L'événement du siècle : en 2029, 7,6 milliards de personnes verront l'astéroïde Apophis à l'œil nu

En avril 2029, la population terrestre sera témoin de l'un des phénomènes astronomiques les plus étonnants du XXIe siècle. L'astéroïde 9942 Apophis passera si près de notre planète qu'environ 90 % de la population mondiale, soit près de 7,6 milliards de personnes, pourra l'observer à l'œil nu. Les cartes de visibilité préparées par les scientifiques ont révélé les détails de cet événement unique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Apophis ne traversera pas le ciel comme un météore brillant, mais apparaîtra comme un point lumineux se déplaçant lentement sur fond d'étoiles. Selon les données d'ixbt.com, au moment de son approche la plus proche, sa vitesse de déplacement sera équivalente au diamètre de la pleine Lune par minute. Cela permettra même aux observateurs amateurs de remarquer le mouvement de l'astéroïde sans télescope.

Meilleurs points et moments d'observation

L'astéroïde atteindra son niveau de luminosité maximal dans la nuit du 13 avril 2029, heure de Tachkent. Selon les calculs, le corps céleste se trouvera alors au-dessus du Cameroun. Les meilleures conditions d'observation seront réunies en Afrique, dans une grande partie de l'Asie (y compris l'Ouzbékistan et les pays voisins), dans l'est de l'Amérique du Sud et dans certaines régions d'Europe. Si le ciel est dégagé, 3,9 milliards de personnes pourront le voir dans son état le plus brillant.

Apophis s'approchera au plus près de la Terre le 14 avril. Il survolera notre planète au-dessus de l'océan Atlantique à une altitude de seulement 31,6 mille kilomètres. À titre de comparaison, cette distance est inférieure à l'orbite des satellites géostationnaires. Malgré cette proximité, les experts de la NASA excluent toute possibilité de collision de l'astéroïde avec des engins spatiaux.

Le danger est écarté : opportunités scientifiques

Il est intéressant de noter que lorsque Apophis a été découvert en 2004, la situation semblait beaucoup plus grave. À l'époque, les scientifiques estimaient la probabilité d'une collision avec la Terre à 1 sur 37. Cependant, des années d'observations ont permis de préciser l'orbite de l'astéroïde et il a été confirmé qu'aucun danger n'existe pour les cent prochaines années au moins. Désormais, ce passage est considéré non pas comme une menace potentielle, mais comme un laboratoire scientifique unique.

Les scientifiques attendent avec grand intérêt de voir comment le puissant champ gravitationnel de la Terre affectera Apophis. On suppose que la force de gravité de notre planète pourrait modifier légèrement la trajectoire de l'astéroïde, provoquer des glissements de terrain à sa surface ou exposer des couches cachées de roches anciennes. Tous les grands observatoires du monde suivront attentivement ce processus.

Pour les passionnés d'astronomie en Ouzbékistan, cet événement devrait également être inoubliable, car la situation géographique de notre région est très favorable à l'observation nocturne du passage de l'astéroïde. Le passage d'un corps céleste aussi massif si près de la Terre est un événement rare dans l'histoire de l'humanité, ouvrant une nouvelle page dans l'étude des mystères du cosmos.