Arsène Wenger désigne le grand favori de la Coupe du Monde et son seul rival

Expert reconnu du monde du football et directeur du développement mondial du football à la FIFA, Arsène Wenger a partagé ses réflexions sur les favoris de la prochaine Coupe du Monde. Selon l'entraîneur légendaire, l'équipe de France est devenue la force la plus puissante et irrésistible au monde actuellement. Il est convaincu que Kylian Mbappé et ses coéquipiers remporteront à nouveau le trophée. C'est ce que rapporte Goal.com .

Wenger a exposé ses analyses dans le podcast animé par Felix et Toni Kroos. Il souligne que l'équipe dirigée par Didier Deschamps surpasse nettement ses adversaires grâce à sa préparation physique et sa vitesse sur le terrain. L'expert a précisé que cette prédiction ne repose pas sur un sentiment patriotique, mais sur une analyse technique pure.

Selon Goal.com, Arsène Wenger a également évalué les chances des autres équipes du tableau, mais a affirmé qu'une seule nation pourrait opposer une résistance sérieuse à la France. À ses yeux, des équipes fortes comme l'Angleterre, l'Argentine ou le Maroc pourraient ne pas réussir à stopper l'élan des champions en titre.

L'Espagne, seule menace réelle

Selon Wenger, seule l'équipe d'Espagne dirigée par Luis de la Fuente est capable de battre les Français. Il a particulièrement souligné que la culture de jeu collectif et le niveau technique de l'Espagne sont inégalés dans le monde. « Si quelqu'un peut battre la France, c'est l'Espagne. Ils possèdent un système de jeu collectif que personne d'autre n'a », déclare l'expert.

Le renforcement de l'équipe d'Espagne avec la nouvelle génération, représentée par Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal, en fait un adversaire tactiquement très dangereux. Selon l'analyse de Wenger, si ces deux équipes s'affrontent, le destin du match se jouera sur la résistance physique et la profondeur de banc.

Parallèlement, l'équipe de France devrait disputer un match difficile contre le Maroc en quarts de finale. Les Marocains tenteront de prendre leur revanche après la défaite en demi-finale de 2022. Cependant, Wenger a ajouté que le « train » français est déjà lancé à pleine vitesse et qu'il est très difficile de le rattraper.

En conclusion, ces prédictions sont également intéressantes pour les fans de football, car la confrontation entre l'Espagne et la France a toujours été synonyme de football de haute technicité. Lors des phases décisives du tournoi, le choc entre ces deux équipes pourrait définir les nouveaux standards du football mondial.