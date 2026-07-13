Un homme de 28 ans abattu dans un restaurant à Bodrum

Une attaque armée survenue dans la nuit du 13 juillet dans le célèbre district de Bodrum, dans la province de Muğla en Turquie, a coûté la vie à une personne. Muhammer Bilik, âgé de 28 ans, a été tué lors de la fusillade dans le restaurant. C'est ce qu'a rapporté Cumhuriyet dans son édition.

Selon les médias locaux, l'incident s'est produit vers 00h30, heure locale, dans l'un des restaurants situés sur la plage de Bitez. Muhammer Bilik se rendait aux toilettes alors qu'il dînait avec trois connaissances. Alors qu'il revenait à sa table, un individu inconnu a tiré plusieurs coups de feu à bout portant dans son dos.

Il est noté que l'auteur de l'attaque a immédiatement quitté les lieux après l'incident. Il est monté sur une moto qui l'attendait dans une rue voisine et a pris la fuite avec son complice.

Les coups de feu ont provoqué la panique parmi les autres clients du restaurant. Pris de peur, les gens ont quitté l'établissement pour se mettre en sécurité. Les services de police et de secours ont été immédiatement alertés.

À leur arrivée sur place, les médecins ont confirmé le décès de Muhammer Bilik sur les lieux en raison de ses blessures par balle. La zone a été bouclée par la police et le travail de collecte des preuves a commencé. Le parquet de Bodrum a ouvert une enquête officielle sur ce meurtre.

Selon les premiers résultats de l'enquête, le suspect avait visité plusieurs restaurants et lieux de divertissement sur la plage de Bitez à la recherche de Muhammer Bilik avant l'incident. Cela renforce l'hypothèse que l'attaque aurait pu être préméditée.

Actuellement, la police poursuit ses recherches à grande échelle pour identifier et arrêter le suspect. Pour les besoins de l'enquête, aucune information supplémentaire sur les motifs probables de l'incident n'a été communiquée pour le moment.