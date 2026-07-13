Navbahor se renforce avec deux internationaux : de grandes ambitions à Namangan

Navbahor renforce considérablement son effectif avant la seconde moitié de saison. Le club de Namangan a recruté les internationaux ouzbeks Abdulla Abdullayev et Asadbek Rahimjonov.

Deux nouveaux noms, un signal fort

Selon la presse de l'OuzPFL, Navbahor a signé des contrats avec Abdulla Abdullayev et Asadbek Rahimjonov.

Abdullayev a signé un contrat avec les « Faucons » jusqu'à fin 2026. Asadbek Rahimjonov, quant à lui, défendra les couleurs de Navbahor jusqu'à fin 2027.

Ces transferts montrent que le club de Namangan ne compte pas faire de la figuration lors de la seconde phase, mais bien lutter pour les premières places.

Abdullayev apporte son expérience

Abdulla Abdullayev est l'un des joueurs ayant accumulé une expérience précieuse avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Son arrivée à Navbahor pourrait apporter de la stabilité à l'équipe, notamment en défense et au milieu de terrain. De tels joueurs se distinguent par leur calme, leur combativité et leur expérience lors des matchs décisifs.

C'est une étape importante pour les Namanganais : chaque point comptera lors de la seconde phase, et un joueur de niveau international est un atout majeur.

Rahimjonov, un transfert aussi pour l'avenir

La signature d'un contrat avec Asadbek Rahimjonov jusqu'à fin 2027 montre que le club travaille sur le long terme.

Pour ce jeune joueur, jouer à Navbahor est une opportunité en or. À Namangan, la pression des supporters et les exigences sont élevées. Si Rahimjonov s'adapte rapidement, il pourrait devenir une figure clé de l'équipe.

Ce transfert ressemble à un investissement non seulement pour la saison actuelle, mais aussi pour les années à venir.

Les « Faucons » se préparent pour la seconde phase

Navbahor doit entamer la seconde partie de saison par un match contre l'AGMK.

Le match contre l'AGMK sera immédiatement un test sérieux pour les Namanganais. La rapidité avec laquelle les nouvelles recrues s'intégreront sera visible lors de ces rencontres.

Le temps presse et les attentes sont grandes. Les supporters de Navbahor attendent des résultats, et le club envoie un signal clair via ces transferts : la lutte continue.

Que changent ces transferts ?

L'arrivée de deux membres de l'équipe nationale renforce la concurrence au sein de Navbahor. Cela donne au staff technique plus d'options pour composer l'équipe.

Joueur Durée du contrat Importance pour le club Abdulla Abdullayev Jusqu'à fin 2026 expérience et stabilité Asadbek Rahimjonov Jusqu'à fin 2027 jeunesse, énergie et potentiel futur

De tels ajouts peuvent influencer à la fois la qualité de jeu de l'équipe et la concurrence interne.

Les attentes à Namangan ont encore augmenté

Navbahor a toujours été l'un des clubs avec une grande base de supporters. C'est pourquoi chaque transfert est discuté avec passion à Namangan.

L'arrivée d'Abdullayev et de Rahimjonov n'est pas une simple rotation, mais signifie que le club se prépare sérieusement pour la seconde phase.

La question principale est désormais : les nouvelles recrues pourront-elles ramener Navbahor dans la course aux premières places ?