Harvey Elliott de retour à Liverpool : Andoni Iraola s'exprime sur l'avenir du joueur

Le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a mis fin aux incertitudes concernant le milieu de terrain Harvey Elliott. Après avoir passé la saison dernière en prêt à Aston Villa, où il a manqué de temps de jeu en raison de clauses contractuelles inattendues, le joueur de 23 ans est revenu prématurément dans le Merseyside. Iraola a souligné que l'avenir du jeune talent à Anfield reste brillant. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, le passage de Harvey Elliott au club de Birmingham a été davantage victime de contraintes financières et juridiques que de principes sportifs. Lors de son transfert à Aston Villa, le contrat prévoyait une obligation d'achat de 30 millions de livres sterling si le joueur atteignait un certain nombre de matchs. La direction de Villa a décidé d'écarter le joueur pour éviter de payer cette somme.

Un prêt décevant et la réaction de l'entraîneur

Cette situation a été qualifiée comme l'un des transferts les plus décevants de la saison en Premier League. Sous les ordres d'Unai Emery, Elliott n'a joué que 109 minutes. Emery lui-même s'est excusé auprès du joueur, qualifiant la situation d'« embarrassante ». Malgré cela, Andoni Iraola salue l'état d'esprit et l'enthousiasme du joueur à l'entraînement.

« Bien sûr, Harvey reste avec nous. J'ai vu dans ses yeux une immense envie de faire ses preuves. Il aura sa chance lors de la préparation d'avant-saison. L'équipe a besoin de joueurs talentueux comme Elliott et son retour précoce est un signal positif pour nous », a souligné le technicien espagnol.

Selon Iraola, Elliott doit considérer cette période difficile de la saison dernière comme une leçon. L'entraîneur est convaincu que le joueur puisera de la force dans cette expérience négative pour travailler encore plus dur afin de gagner sa place dans l'équipe première de Liverpool. Actuellement, le joueur se concentre sur sa remise en forme au centre d'entraînement AXA.

Plans pour la nouvelle saison

La direction de Liverpool avait confié l'équipe à Andoni Iraola après le départ d'Arne Slot. Le nouvel entraîneur a consacré sa première semaine à évaluer les jeunes (U21) et les joueurs de retour de prêt. C'est une opportunité idéale pour Elliott de repartir de zéro sous un nouvel entraîneur et de rappeler ses performances éclatantes lors du Championnat d'Europe Espoirs 2025.

Pour les Reds, ce mercato et les stages d'avant-saison sont cruciaux pour optimiser l'effectif. La polyvalence d'Elliott, capable de jouer au milieu comme sur les ailes, devrait être un atout dans les schémas tactiques d'Iraola. Les supporters attendent avec impatience le retour en forme de ce milieu de terrain en qui ils avaient placé de grands espoirs.