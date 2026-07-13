Une nouvelle ère pour Mash’al : Sergey Lushan prend les commandes de l'équipe

Un changement majeur a été opéré au sein du staff technique du club de Mash’al Muborak. L'entraîneur principal en poste, Ildar Sakayev, a été nommé directeur technique, tandis que la direction de l'équipe première a été confiée à l'expert chevronné Sergey Lushan.

Sakayev nommé directeur technique

Selon le service de presse de Mash’al, l'entraîneur principal actuel du club, Ildar Sakayev, occupera désormais le poste de directeur technique.

Sergey Lushan a été nommé entraîneur principal pour le remplacer.

Cette décision marque le début d'une nouvelle étape sportive pour le club de Muborak. Lushan est un spécialiste bien connu du football ouzbek, ayant travaillé dans plusieurs clubs et ayant fait face à différents niveaux de pression.

Qui est Lushan ?

Sergey Lushan a 53 ans. Il est né à Tachkent.

Au cours de sa carrière de joueur, il a évolué sous les couleurs de Pakhtakor, Navbahor, ainsi que des clubs russes Krylia Sovetov et Rostov.

Son expérience en tant que joueur et son parcours d'entraîneur sont étroitement liés au football ouzbek.

Direction Équipes En tant que joueur Pakhtakor, Navbahor, Krylia Sovetov, Rostov En tant qu'entraîneur Bunyodkor, Sogdiana, Dinamo, Shakhtyor, Navbahor Nouveau poste Entraîneur principal de Mash’al

Une grande expérience, une mission difficile

Au cours de sa carrière d'entraîneur, Lushan a dirigé Bunyodkor, Sogdiana, Dinamo Samarcande, ainsi que les clubs biélorusses Shakhtyor Soligorsk et Shakhtyor Petrikov.

Son dernier poste était au club de Navbahor à Namangan, qu'il a dirigé entre 2024 et 2025.

Cette expérience pourrait être cruciale pour Mash’al. Le club de Muborak a besoin de résultats, mais aussi d'ordre, de discipline tactique et de stabilité.

Qu'attend Mash’al ?

Au fil des années, Mash’al s'est imposé comme l'un des clubs incontournables du football ouzbek, reconnu pour son académie solide, ses joueurs travailleurs et son identité de jeu.

Désormais, la mission principale de Lushan est d'adapter rapidement l'équipe à ses idées, de restaurer la confiance des joueurs et d'améliorer les résultats.

Le plus grand défi dans ce genre de nomination est le temps. L'entraîneur a besoin d'idées, les joueurs doivent s'adapter, et les supporters veulent des résultats. Tout en même temps. Dans le football, le bouton « patience » ne fonctionne pas toujours.

Le club a félicité le nouvel entraîneur

Le club de football Mash’al a félicité Sergey Ivanovich Lushan pour sa nomination au poste d'entraîneur principal, lui souhaitant d'atteindre de grands résultats et de remporter de nombreuses victoires.

Cette déclaration témoigne de la confiance que le club accorde à Lushan.

Maintenant, la vérité viendra du terrain : à quelle vitesse le nouvel entraîneur pourra-t-il influencer le jeu de l'équipe ?

Une nouvelle page s'ouvre à Muborak

L'arrivée de Sergey Lushan à Mash’al n'est pas un simple changement de personnel. C'est une décision importante qui pourrait définir l'orientation future du club.

Ildar Sakayev reste dans la structure du club en tant que directeur technique, tandis que Lushan sera responsable des résultats sur le terrain.

Les supporters attendent désormais de voir : Mash’al pourra-t-il se retrouver avec son nouvel entraîneur ?