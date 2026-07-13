Xiaomi présente la station à thé intelligente Mijia Smart Tea Bar Pro

Le géant technologique chinois Xiaomi a dévoilé sa dernière innovation dans le domaine des appareils de cuisine sur sa plateforme de financement participatif Youpin : le Mijia Smart Tea Bar Pro. Il ne s'agit pas d'une simple bouilloire électrique, mais d'une station multifonctionnelle qui automatise entièrement le processus de préparation du thé et s'intègre au système de maison intelligente. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouvel appareil arbore le design blanc minimaliste caractéristique de la marque Mijia et est équipé d'un écran tactile couleur de 2,8 pouces sur son boîtier. Les utilisateurs peuvent contrôler la station non seulement via l'écran, mais aussi grâce à l'assistant vocal Xiao Ai, facilitant ainsi les tâches quotidiennes en cuisine.

Système de distribution d'eau à double zone et chauffage rapide

L'avantage technique majeur du Mijia Smart Tea Bar Pro réside dans son système de distribution d'eau à double circuit. Le premier circuit est conçu pour faire bouillir l'eau en quelques secondes, tandis que le second est dédié au processus d'infusion du thé. Selon les informations d'ixbt.com, l'appareil peut faire bouillir l'eau en seulement 15 secondes, et l'eau chaude est distribuée 3 secondes après la sélection du mode.

L'appareil est doté d'un grand réservoir d'eau de 5,5 litres et prend en charge cinq modes de température ainsi que quatre volumes de portion. Cela permet à l'utilisateur de préparer différents types de thé (thé vert, thé noir ou infusions aux herbes) à la température exacte requise.

Hygiène et fonctionnalités supplémentaires

Les ingénieurs de Xiaomi, accordant une attention particulière à la culture du thé, ont inclus dans le kit une théière de 1,2 litre et un récipient séparé pour les invités. La station dispose également d'un compartiment spécial de 10 litres pour ranger la vaisselle et les accessoires à thé. Plus important encore, ce compartiment est équipé d'un module de stérilisation interne qui assure une propreté constante des ustensiles.

Compte tenu de la popularité des appareils de cuisine Xiaomi, et en particulier des bouilloires intelligentes, sur le marché, cette station à thé professionnelle attirera sans aucun doute l'attention. Le prix de l'appareil est actuellement fixé à environ 150 dollars.

Caractéristiques principales du Mijia Smart Tea Bar Pro :

Écran de contrôle tactile de 2,8 pouces ;

Compatibilité avec l'assistant vocal Xiao Ai ;

Ébullition de l'eau en 15 secondes et distribution d'eau chaude en 3 secondes ;

Compartiment de stérilisation de 10 litres ;

Capacité totale d'eau de 5,5 litres.

La commercialisation officielle du nouveau produit est prévue pour le 20 juillet. Cet appareil devrait être une solution pratique non seulement pour les maisons, mais aussi pour les bureaux modernes, faisant passer le processus de préparation du thé à un niveau supérieur.