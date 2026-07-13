Andoni Iraola s'exprime sur les nouveaux transferts et l'effectif de Liverpool

Le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a rencontré les médias pour la première fois depuis sa prise de fonction chez les Reds. Le technicien a évoqué la stratégie de transfert du club et ses plans estivaux, confirmant que le travail pour renforcer l'effectif est en cours. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Après les arrivées de Victor Munoz et Jeremy Jacquet durant l'intersaison, beaucoup s'attendaient à ce que l'activité de Liverpool ralentisse. Cependant, Iraola a souligné que de nouveaux noms sont nécessaires pour que l'équipe soit compétitive sur tous les fronts. Selon l'entraîneur, la direction du club et la cellule de recrutement mènent actuellement des négociations sur plusieurs dossiers.

Le marché des transferts et l'implication de l'entraîneur

Lors d'une interview au centre d'entraînement AXA, Andoni Iraola n'a pas caché son souhait de voir les nouvelles recrues dès le premier jour de préparation. "Nous avons déjà signé deux joueurs, mais nous savons que nous devons élargir davantage l'effectif. Nous y travaillons. En tant qu'entraîneur, je voudrais que tous les joueurs soient avec moi dès le premier jour, mais je comprends que les règles du marché des transferts sont différentes", a déclaré le technicien.

Il est à noter qu'Iraola ne se contente pas d'attendre les options proposées par le directeur sportif, mais participe activement au processus de sélection. Il donne ses propres recommandations pour choisir des joueurs dont le profil correspond à la philosophie de l'équipe. Cela témoigne de l'intention de Liverpool de proposer un football plus agressif et structuré la saison prochaine.

Ambiance d'équipe et relation avec les joueurs

Au-delà des transferts, le nouvel entraîneur a déjà réussi à établir des liens avec l'effectif actuel. Il a fait savoir qu'il est en contact permanent avec les membres de Liverpool ayant participé à la Coupe du Monde 2026. Iraola a souligné l'importance de créer les conditions nécessaires à la récupération mentale des joueurs éliminés du tournoi et actuellement en vacances.

"J'ai parlé avec les gars qui ont participé à la Coupe du Monde. Je ne les ai pas dérangés pendant le tournoi pour ne pas les distraire, mais nous avons eu des discussions constructives avec ceux qui ont quitté la compétition. J'ai également fait connaissance avec le personnel travaillant à la base. Notre objectif est de créer un environnement positif où les joueurs peuvent montrer leur meilleur niveau", a ajouté Iraola.

Pour les supporters de Liverpool, ces déclarations sont le signe que l'équipe se prépare sérieusement pour une nouvelle ère. Dans le contexte de la concurrence intense en Premier League et sur la scène européenne, les résultats des prochains mois montreront le succès du nouveau projet dirigé par Iraola.