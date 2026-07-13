La connexion Pedro Porro et Lamine Yamal : la nouvelle arme de l'Espagne

Le parcours réussi de l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. Sur le flanc droit, la solide complicité entre le défenseur de Tottenham, Pedro Porro, et la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, est devenue l'un des principaux atouts de l'équipe de Luis de la Fuente. Ayant débuté le tournoi sur le banc, Porro est rapidement devenu un élément indispensable du onze de départ. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée au journal Mundo Deportivo, Pedro Porro a expliqué comment s'est construite sa compréhension sur le terrain avec le prodige Lamine Yamal. Le défenseur souligne que cette connexion n'est pas née instantanément, mais est le fruit du temps et de la confiance mutuelle. Pour Porro, qui évolue en Premier League, s'adapter au style de jeu de Yamal a été un défi au début.

Confiance mutuelle et adaptation tactique

« C'est une question de confiance. Plus vous jouez avec lui, plus vous vous habituez à ses mouvements. Il est naturel que les premiers matchs soient plus difficiles, car je joue en Angleterre et nous ne sommes pas dans le même club. Tout était un peu plus complexe, mais l'essentiel est de comprendre ce dont il a besoin à chaque match », déclare Pedro Porro.

Selon le défenseur, ils communiquent constamment, non seulement à l'entraînement, mais aussi pendant les matchs. Bien qu'ils aient été plus attentifs à la défense lors du match contre la Belgique, c'est précisément la combinaison entre Porro et Yamal qui a préparé le premier but de l'équipe. Cela prouve qu'ils se complètent parfaitement, non seulement en défense, mais aussi en attaque.

L'Espagne affronte un adversaire redoutable en demi-finale : la France. La ligne d'attaque menée par Kylian Mbappé sera sans aucun doute le plus grand test pour Porro et ses coéquipiers. Reconnaissant le danger que représentent des joueurs comme Ousmane Dembélé et Michael Olise, le défenseur a affirmé qu'ils se préparaient avec une concentration de 200 %.

Le choc contre la France et la menace Mbappé

« C'est probablement l'une des meilleures lignes d'attaque de la Coupe du Monde. Contre des joueurs de ce niveau, les petits détails font une grande différence. Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde, il peut décider du sort d'un match. Nous ferons tout notre possible pour l'arrêter », a ajouté le joueur de Tottenham.

La demi-finale entre l'Espagne et la France suscite un grand intérêt, non seulement en tant que choc entre deux grandes nations, mais aussi comme le duel entre le duo Porro-Yamal et Mbappé. La régularité affichée par les hommes de Luis de la Fuente dans ce tournoi en fait l'un des favoris pour le titre.