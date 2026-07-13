Révolution dans la technologie spatiale chinoise : un nouveau revêtement protecteur résistant à 2500 °C

Les ingénieurs chinois se sont rapprochés de la résolution de l'un des plus grands obstacles à la création de fusées et de vaisseaux spatiaux réutilisables : le problème des températures extrêmement élevées. Les nouveaux matériaux d'isolation thermique développés par Longjia Aerospace sont capables d'assurer l'intégrité de l'appareil même dans les conditions extrêmes rencontrées lors de la rentrée atmosphérique. Cette découverte devrait marquer une nouvelle ère non seulement pour le programme spatial chinois, mais aussi pour l'industrie aérospatiale mondiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, la principale difficulté dans la création de fusées réutilisables est liée à la protection de leur coque extérieure. La chaleur intense générée par la friction lors du passage à travers les couches denses de l'atmosphère peut faire fondre les métaux ordinaires en quelques secondes. Selon ixbt.com, les nouvelles tuiles isolantes rigides créées par les ingénieurs de Longjia Aerospace résistent à des températures allant jusqu'à 1500 °C. Le plus surprenant est que même lorsqu'un côté de ce matériau est exposé à une flamme nue, l'autre côté peut être touché à la main.

Diversité technologique et protection complète

Les spécialistes de l'entreprise ne se sont pas limités à un seul type de matériau, mais ont développé un système de protection complexe composé de 16 types de produits pour le secteur aérospatial. Ce système comprend quatre catégories principales :

Tuiles d'isolation thermique rigides ;

Feutres d'isolation thermique flexibles ;

Matériaux ablatifs légers ;

Couches de thermorégulation basées sur le changement de phase.

Cet ensemble de produits peut fonctionner de manière stable dans une large plage de températures, de 700 °C à 2500 °C. Un tel niveau de résistance est crucial non seulement pour les lanceurs, mais aussi pour les satellites commerciaux, les vaisseaux spatiaux réutilisables et les équipements destinés à l'exploration de l'espace lointain.

Cette avancée chinoise occupe une place importante dans la course spatiale mondiale. Auparavant, la Chine avait réussi à faire atterrir le premier étage de son lanceur. La nouvelle technologie de protection thermique rendra ces vols encore plus sûrs et moins coûteux, car la possibilité de réutiliser les composants de la fusée sans les remplacer après chaque vol est étendue.

Les experts soulignent que les développements de Longjia Aerospace pourraient réduire considérablement le coût de mise en orbite. Si les matériaux conservent leurs propriétés à 2500 °C, cela multipliera la durée de vie des vaisseaux spatiaux. Cette technologie devrait être utilisée dans les futures missions chinoises vers la Lune et Mars, ouvrant de nouveaux horizons dans l'exploration spatiale.