Le FC Barcelone semble très actif sur le marché des transferts estival. Le président du club catalan, Joan Laporta, a évoqué l'imminence du transfert de l'ailier du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, tout en faisant des commentaires importants sur l'avenir de Raphinha et Ferran Torres.

Adeyemi proche du Barça

Laporta a exprimé un avis positif sur l'arrivée de Karim Adeyemi au FC Barcelone. Selon lui, le club suit l'ailier allemand depuis longtemps.

« Nous sommes très heureux. C'est un joueur que nous suivons depuis longtemps. Adeyemi est très rapide, c'est un très bon joueur. Le directeur sportif Deco a fait un excellent travail sur ce transfert », a déclaré Laporta.

Ces propos indiquent que le transfert est entré dans une phase décisive. Grâce à sa vitesse, sa capacité en un contre un et sa capacité à apporter de la verticalité, Adeyemi est considéré comme un joueur parfaitement adapté au style du Barça.

Gordon et Adeyemi : une nouvelle concurrence ?

Les Catalans cherchent à renforcer sérieusement leur ligne d'attaque avec les transferts d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi. Cela a naturellement soulevé des questions sur l'avenir de Raphinha.

Mais Laporta a exprimé une position claire à ce sujet : le club ne prévoit pas de se séparer de l'ailier brésilien.

« Nous ne voulons pas que Raphinha parte. C'est un joueur clé pour nous. L'arrivée de Gordon et Adeyemi n'est pas liée à Raphinha. Cela ne signifie pas que Rafa va partir », a déclaré le président du Barça.

En d'autres termes, le FC Barcelone accroît la concurrence en attaque, mais cela ne signifie pas automatiquement que Raphinha sera vendu.

La confiance en Raphinha est maintenue

Raphinha a joué un rôle important dans l'attaque du FC Barcelone ces dernières saisons. Bien qu'il ait été critiqué lors de certains matchs, il est apparu que la direction du club le considère toujours comme l'un des joueurs fondamentaux de l'équipe.

Cela ressort également des déclarations de Laporta. Il a souligné que l'arrivée de nouveaux ailiers n'est pas une pression sur Raphinha, mais vise à multiplier les options offensives de l'équipe.

Pour utiliser un terme footballistique, le Barça renforce son signal Wi-Fi en attaque : plus il y a d'options, plus le jeu est rapide et dangereux.

Ferran Torres va-t-il rejoindre le PSG ?

Laporta a également parlé de la possibilité d'un transfert de l'attaquant Ferran Torres au PSG. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas confirmer ce transfert pour le moment.

« Pour l'instant, nous ne pouvons pas le confirmer. Il est toujours un joueur du Barça et il réalise de très bonnes performances lors de la Coupe du Monde », a déclaré Laporta.

Cette réponse signifie que la porte n'est pas totalement fermée, mais qu'il n'y a pas encore de décision officielle. La performance de Ferran lors de la Coupe du Monde pourrait augmenter sa valeur marchande et l'intérêt qu'il suscite.

Le rôle de Deco a été souligné

Laporta a particulièrement salué le travail du directeur sportif Deco dans le transfert d'Adeyemi. Ce n'est pas un hasard.

Le FC Barcelone a dû agir avec beaucoup de prudence sur le marché des transferts ces dernières années en raison des contraintes financières. Par conséquent, chaque accord doit concilier prix, salaire, rôle dans l'équipe et plan sportif futur.

Recruter un joueur rapide et à fort potentiel de progression comme Adeyemi pourrait être une étape stratégique pour le Barça.

Une nouvelle étape pour l'attaque du Barça ?

Les processus entourant Gordon, Adeyemi, Raphinha et Ferran Torres montrent que de grands changements pourraient avoir lieu dans la ligne d'attaque du FC Barcelone.

D'un côté, de nouveaux ailiers rapides, adaptés au football vertical. De l'autre, l'avenir des joueurs déjà établis dans l'équipe. Dans cette situation, les choix se multiplient pour le staff technique et la concurrence s'intensifie pour les joueurs.

La question principale reste ouverte

Laporta a déclaré que Raphinha ne partirait pas et a donné un signal positif concernant Adeyemi. Quant à Ferran Torres, il n'y a pas encore de certitude.

La question principale est désormais la suivante : le FC Barcelone pourra-t-il intégrer autant de stars dans un même système, ou y aura-t-il d'autres décisions inattendues avant la fin du mercato ?