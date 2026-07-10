Jürgen Klopp révèle les détails de négociations secrètes pour le transfert de Kylian Mbappé

L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a révélé les détails d'une tentative inhabituelle et ultra-secrète pour recruter Kylian Mbappé en 2017. Le technicien allemand a expliqué qu'il avait pris un risque considérable avec la direction du club pour signer l'attaquant français, qui n'était pas encore la star mondiale qu'il est aujourd'hui. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, Klopp, qui travaille désormais comme expert pour MagentaTV, a croisé Mbappé et sa mère lors d'un match de la Coupe du Monde et a évoqué leurs souvenirs communs. Selon l'entraîneur, Liverpool était à l'époque proche de conclure le transfert le plus cher de l'histoire qui n'a jamais abouti. Pour garder les négociations secrètes, la direction du club avait même loué un jet privé.

Déjeuner secret dans le ciel français

Klopp a raconté que la rencontre a eu lieu à bord d'un avion reliant Blackpool à Nice. « Nous avons discuté avec Mbappé avant qu'il ne rejoigne Paris. C'était le transfert le plus cher qui n'a jamais eu lieu, estimé à environ 500 millions d'euros. Nous avons fait monter la famille Mbappé à bord à Nice et avons volé en cercle dans l'espace aérien pour éviter les regards indiscrets. Nous avons pris un excellent déjeuner à bord, tout était fantastique, mais au final, il a choisi le PSG », a déclaré Jürgen Klopp.

Il s'avère que Klopp a personnellement négocié non seulement avec Kylian Mbappé, mais aussi avec deux autres stars de l'équipe de France : Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot. Cependant, l'entraîneur a regretté qu'aucun de ces trois joueurs talentueux n'ait finalement rejoint Anfield. Cela reste l'un des plus grands regrets de transfert de la carrière de Klopp.

À l'époque, Mbappé avait rejoint le club parisien pour 180 millions d'euros. Bien qu'il ait joué aux côtés de stars comme Lionel Messi et Neymar, son passage à Paris a été marqué par des conflits internes et des échecs en Ligue des champions. Curieusement, après le départ de Mbappé, le PSG n'a jamais réussi à remporter ce tournoi prestigieux.

Désormais sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé continue de viser son rêve ultime : remporter la Ligue des champions. Dans son interview, Jürgen Klopp a montré qu'il entretenait toujours de bonnes relations avec la mère de la star française, prouvant que malgré l'échec de cette opération secrète, le respect mutuel demeure.