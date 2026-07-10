Jurgen Klopp amène ses fidèles adjoints de Liverpool en équipe d'Allemagne

Une nouvelle ère commence pour l'équipe nationale d'Allemagne. Alors que le légendaire entraîneur Jurgen Klopp se prépare à prendre les rênes de la "Bundestim", il prévoit d'intégrer dans son staff des spécialistes qu'il connaît bien. Selon le journal Kicker, Klopp compte faire appel à Peter Krawietz et Pepijn Lijnders, qui l'ont accompagné durant ses années de succès à Liverpool. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Dans le cadre de ces changements, des renouvellements majeurs sont attendus au sein du staff technique actuel. Des spécialistes comme Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder et Bram Geers devraient quitter leurs fonctions. Seul l'entraîneur des gardiens, Andreas Kronenberg, devrait conserver son poste. Par ailleurs, l'influence de Hannes Wolf, ancien collègue de Klopp au Borussia Dortmund, pourrait se renforcer au sein de la sélection.

La phase décisive des négociations

Actuellement, des négociations finales concernant le transfert de l'entraîneur sont en cours entre la Fédération allemande de football (DFB) et le groupe Red Bull . Selon les informations de Goal.com, le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et le vice-président, Hans-Joachim Watzke, rencontreront Jurgen Klopp ce week-end à New York pour discuter des termes du contrat.

Il est intéressant de noter que la DFB pourrait ne pas avoir à payer d'indemnité de transfert à Red Bull pour Klopp. Les parties travaillent sur un accord spécifique : selon celui-ci, Klopp pourrait continuer à agir en tant qu'ambassadeur de la marque Red Bull tout en dirigeant l'équipe nationale d'Allemagne. Cette situation réduirait considérablement la charge financière de la fédération.

Bien que le contrat actuel entre Jurgen Klopp et Red Bull soit prévu jusqu'en 2029, il contiendrait une clause spéciale autorisant le départ de l'entraîneur en cas d'offre d'une équipe nationale. Le patron de Red Bull, Oliver Mintzlaff, devrait également se rendre prochainement à New York pour régler les aspects techniques de cette transition.

Un plan jusqu'à la Coupe du Monde 2030

Si les réunions à New York aboutissent, un contrat à long terme sera signé avec Klopp jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030. Après le départ de Julian Nagelsmann, la direction de la DFB vise à construire un projet stable et victorieux autour de Klopp au sein de l'équipe nationale.

Cette nomination revêt une importance capitale pour le football allemand. Après les échecs lors des derniers tournois majeurs, les fans et les experts espèrent que l'arrivée de Klopp restaurera le prestige de l'équipe sur la scène internationale. L'expérience de l'entraîneur, vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League avec Liverpool, est considérée comme le facteur clé pour sortir le football allemand de sa crise.