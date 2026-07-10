Un superordinateur livre des chiffres surprenants avant le match Espagne — Belgique

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Un superordinateur livre des chiffres surprenants avant le match Espagne — Belgique

Avant le grand match des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et la Belgique, le superordinateur d'Opta a publié ses prévisions. Bien qu'une équipe soit clairement désignée comme favorite, la probabilité que la rencontre se prolonge en prolongation est également estimée assez élevée.

Le match, qui débutera à 23h59 (heure de Tachkent), déterminera le qualifié pour les demi-finales.

Quelles sont les chances accordées à l'Espagne ?

Selon les calculs d'Opta, la probabilité d'une victoire de l'équipe nationale d'Espagne dans le temps réglementaire est de 58,3 %.

Ce résultat fait de l'Espagne le grand favori de la rencontre. Le superordinateur est parvenu à cette conclusion en tenant compte de l'effectif, des résultats récents et des statistiques de jeu de l'équipe.

Les chances de la Belgique sont jugées faibles

La probabilité d'une victoire de la Belgique dans les 90 minutes est estimée à 19,1 %.

Néanmoins, la Belgique possède dans son effectif des joueurs capables de décider du sort du match sur une seule action. C'est pourquoi, même si les chiffres désignent l'Espagne comme favorite, le combat sur le terrain pourrait se dérouler de manière totalement différente.

Le match pourrait également se prolonger

Opta a évalué à 22,6 % la probabilité que le temps réglementaire se termine par un match nul.

Dans ce cas, le vainqueur sera déterminé lors des prolongations ou aux tirs au but.

Pronostic Opta

  • Victoire de l'Espagne — 58,3 % ;

  • Victoire de la Belgique — 19,1 % ;

  • Match nul et prolongations — 22,6 %.

Le match Espagne — Belgique débutera à 23h59 (heure de Tachkent). Selon vous, le pronostic du superordinateur se confirmera-t-il ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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