Coupe du Monde 2026 : Qui arbitrera la demi-finale France - Espagne ?

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Coupe du Monde 2026 : Qui arbitrera la demi-finale France - Espagne ?

La brigade arbitrale pour l'un des plus grands chocs des demi-finales de la Coupe du Monde 2026 a été désignée. Le Salvadorien Iván Barton devrait officier lors du match entre la France et l'Espagne.

Un grand match, une grande responsabilité

La FIFA a désigné l'équipe arbitrale pour la rencontre France - Espagne, comptant pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026.

Iván Barton officiera en tant qu'arbitre central. Il sera assisté sur le terrain par David Morán et Antonio Pupiro.

En raison du stade de la compétition, du niveau des équipes et de l'enjeu d'une place en finale, ce match sera un test majeur pour les arbitres. Dans de telles rencontres, chaque coup de sifflet, chaque décision de la VAR et même les petites fautes peuvent susciter de grands débats.

Brigade arbitrale

Fonction

Arbitre

Arbitre central

Iván Barton

1er arbitre assistant

David Morán

2e arbitre assistant

Antonio Pupiro

Quatrième arbitre

Glenn Nyberg

Arbitre assistant de réserve

Mahbod Beigi

Le Suédois Glenn Nyberg occupera le poste de quatrième arbitre. Son compatriote Mahbod Beigi officiera en tant qu'arbitre assistant de réserve.

Quand le match commence-t-il ?

La demi-finale entre la France et l'Espagne débutera dans la nuit du 14 au 15 juillet à 00h00 (heure de Tachkent).

La rencontre aura lieu au Dallas Stadium. L'équipe victorieuse se qualifiera pour la finale de la Coupe du Monde 2026.

L'intrigue est totale : d'un côté, la puissance de l'effectif français, de l'autre, le style de jeu basé sur la possession de l'Espagne. Pour l'arbitre, ce ne sera pas un match facile : le rythme sera élevé, les duels nombreux et la pression maximale.

Le dernier carré est arrivé

Il a été annoncé précédemment que pour la première fois, les quatre meilleures équipes du classement FIFA sont présentes en demi-finales de la Coupe du Monde.

Cela rend la phase finale de la Coupe du Monde 2026 encore plus passionnante, car ce ne sont pas des équipes surprises, mais les plus fortes et les plus régulières du tournoi qui s'affrontent.

Une grande opportunité pour Barton

Pour Iván Barton, le match France - Espagne pourrait devenir l'un des plus prestigieux de sa carrière.

Arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde est une marque de confiance immense. Désormais, l'exigence pour Barton est simple : sentir le jeu, ne pas céder à la pression et éviter d'interrompre le football inutilement.

En demi-finale, il n'y a que très peu de place pour l'erreur. Une mauvaise décision peut non seulement changer le destin du match, mais aussi influencer tout le débat autour du tournoi.

À un pas de la finale

Le choc entre la France et l'Espagne est l'un des matchs les plus attendus de la Coupe du Monde 2026. L'annonce de la brigade arbitrale a encore accru l'intérêt autour de cette rencontre.

La question principale est désormais : les stars parleront-elles sur le terrain, ou le destin de la demi-finale sera-t-il scellé par les décisions arbitrales ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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