Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a réagi au déroulement de la Coupe du Monde 2026 qui se déroule sur les terres nord-américaines. Le dirigeant du club n'a pas caché son admiration pour les performances du capitaine de l'Argentine, Lionel Messi, et des jeunes talents catalans. Actuellement à Dallas, Laporta a partagé ses réflexions avant les phases décisives du tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Malgré ses 39 ans, Lionel Messi est déjà devenu le véritable héros de cette compétition. L'attaquant de l'Inter Miami est en tête du classement des buteurs avec huit buts en six matchs. Selon Goal.com, Laporta a qualifié la condition physique et le leadership de Messi au sein de l'équipe nationale argentine de « phénomène extraordinaire ». Messi est également devenu le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde lors de ce tournoi (21 buts).

Messi et la nouvelle génération

« La participation de Messi à la Coupe du Monde est tout simplement incroyable. Huit buts, dont certains marqués avec une immense maîtrise. Son talent continue de briller. L'équipe d'Argentine joue pour Messi et ils forment un bloc uni. Ils ont de la chance d'avoir un joueur comme Leo », a souligné Joan Laporta.

Le président a également évoqué les joueurs actuels du FC Barcelone, notamment Lamine Yamal, qui brille avec l'équipe nationale d'Espagne. Selon lui, le succès des produits du centre de formation sur la scène internationale est une grande source de fierté pour l'institution catalane. Il a été particulièrement noté que Lamine Yamal a été élu homme du match (MVP) à plusieurs reprises durant le tournoi.

« Je soutiens pleinement tous les joueurs du Barça participant à la Coupe du Monde. Leur succès est le nôtre. Lamine réalise un tournoi fantastique, tout comme Pedri, Dani Olmo et Pau Cubarsí qui se montrent également très performants », a déclaré le dirigeant du club.

Au cours de l'entretien, Laporta a également exprimé des avis positifs sur Anthony Gordon, arrivé au FC Barcelone en provenance de Newcastle cet été. Ayant atteint les demi-finales avec l'équipe d'Angleterre, Gordon a attiré l'attention du président par ses actions créatives. Cela est perçu comme un signal positif pour les supporters catalans avant la nouvelle saison.