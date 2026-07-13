Le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri, a évalué les chances de son équipe avant la demi-finale de la Coupe du Monde qui se déroulera à Dallas. Le milieu de terrain de Manchester City est convaincu que la "Roja" peut vaincre les vice-champions en titre et atteindre sa première finale mondiale depuis 2010. C'est ce que rapporte Goal.com .

Rodri, lauréat du Ballon d'Or, a souligné qu'il ne craint pas l'affrontement contre la France, considérée comme l'un des favoris du tournoi. Avant la rencontre au AT&T Stadium, il a rappelé les précédentes victoires de l'Espagne sur les hommes de Didier Deschamps. Rodri a affirmé que ces résultats prouvent le haut niveau de son équipe.

"La France est l'une des équipes les plus fortes et les plus en forme de cette compétition, mais l'Espagne l'est aussi. Nous pouvons les battre, nous l'avons montré à l'Euro 2024 et en Ligue des Nations", a expliqué le capitaine. Selon ixbt.com, battre la France est devenu une habitude pour Rodri.

Supériorité historique et facteur entraîneur

Rodri faisait partie de l'équipe qui a battu les Français lors de la demi-finale du Championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2015. Il a particulièrement souligné la stabilité du système dirigé par Luis de la Fuente. "Luis de la Fuente n'a pas changé du tout. Il avait déjà commencé à construire les fondations de tous les succès que nous voyons aujourd'hui à cette époque", déclare le joueur.

Bien que beaucoup s'attendent à une répétition du thriller 5-4 de l'année dernière, Rodri prévoit que le match sera cette fois beaucoup plus fermé et prudent. Selon lui, les matchs de Coupe du Monde ont un caractère unique et les équipes essaieront d'éviter les erreurs.

Lamine Yamal et le contrôle des émotions

Une partie importante du plan tactique de l'Espagne concerne le talent de 19 ans, Lamine Yamal . Cependant, Rodri a appelé son jeune coéquipier à contrôler ses émotions. Il a déclaré que la jeune star cherche parfois trop à se prouver et se laisse emporter par l'excitation.

"C'est un joueur très important et intelligent pour nous, avec et sans ballon. Mais il n'a que 19 ans et, à certains moments du match, nous devons le calmer", a admis Rodri. Bien que le joueur formé au FC Barcelone n'ait pas encore marqué dans ce tournoi, les leaders de l'équipe le soutiennent pleinement et le considèrent comme un exemple.

Cette confiance dans le camp espagnol n'est pas passée inaperçue auprès des adversaires. Le défenseur Ibrahima Konaté a déclaré que l'équipe de France doit rester humble et ne pas prêter attention aux pressions extérieures. Néanmoins, l'Espagne, menée par Rodri, est proche de répéter son succès historique.