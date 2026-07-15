SpaceX prépare le vol de Starship : le Super Heavy est arrivé sur le pas de tir

·34·Technologie
SpaceX prépare le vol de Starship : le Super Heavy est arrivé sur le pas de tir

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, est sur le point de franchir une nouvelle étape majeure dans la conquête spatiale. Au cosmodrome de Starbase au Texas, les préparatifs intensifs pour le prochain vol d'essai du système Starship entrent dans leur phase finale. En particulier, l'immense accélérateur Super Heavy Booster 20 a été transporté avec succès sur le pas de tir Pad 2. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Actuellement, les ingénieurs se préparent à hisser et à installer cet appareil massif sur la table de lancement orbitale. Selon la publication ixbt.com, ce processus est crucial pour le succès du projet Starship. Ce système est le complexe de fusées le plus puissant de l'histoire de l'humanité, conçu pour transporter des cargaisons et des passagers vers la Lune et Mars à l'avenir.

Capacités techniques et processus de test

Récemment, SpaceX a présenté des photos et des vidéos de haute qualité des tests de mise à feu effectués pour le premier étage du Super Heavy V3. Au cours de ce test, les 33 moteurs Raptor ont été allumés simultanément et ont fonctionné de manière stable pendant 15 secondes. Des tests aussi complexes sont effectués pour prouver que le système peut résister aux charges extrêmes pendant le vol.

Le système Starship se compose de deux parties principales : le vaisseau spatial Starship lui-même (étage supérieur) et l'accélérateur Super Heavy de 70 mètres de haut. La particularité du système réside dans sa conception entièrement réutilisable. Cela permet de réduire considérablement le coût des vols spatiaux.

Date du vol et résultats attendus

Selon les informations publiées par la société, le 13e vol d'essai du système Starship devrait avoir lieu cette semaine. Une fenêtre de lancement de 90 minutes est prévue au cosmodrome de Starbase au Texas le 16 juillet à 17h45 heure locale (le matin du 17 juillet, heure d'Ouzbékistan).

Ce vol d'essai est un événement important non seulement pour SpaceX, mais pour toute l'industrie aérospatiale mondiale. Les passionnés de technologie pourront également suivre ce processus via des plateformes en ligne. Si le vol est réussi, cela rapprochera Elon Musk de son rêve de coloniser Mars.

Rappelons que chaque nouveau vol dans le cadre du projet Starship sert à corriger les erreurs précédentes et à améliorer la technologie. Actuellement, le monde entier a les yeux rivés sur cette immense structure métallique au Texas, et les spécialistes vérifient à plusieurs reprises l'état de tous les systèmes.

SpaceXStarshipElon MuskEspaceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Présentation du système Pautina en Russie pour protéger les sites stratégiques contre les dronesPrésentation du système Pautina en Russie pour protéger les sites stratégiques contre les dronesAujourd'hui, 11:59SpaceX présente le terminal Starlink V5 de nouvelle génération : plus compact et plus rapideSpaceX présente le terminal Starlink V5 de nouvelle génération : plus compact et plus rapideAujourd'hui, 10:52Embouteillage spatial : Roskosmos et NASA préviennent les collisions de satellitesEmbouteillage spatial : Roskosmos et NASA préviennent les collisions de satellitesAujourd'hui, 10:28La Russie présente son nouveau projet de station orbitale : quelles différences avec l'ISSLa Russie présente son nouveau projet de station orbitale : quelles différences avec l'ISSAujourd'hui, 09:56L'ère post-ISS : Roskosmos et NASA parviennent à un accord sur les nouvelles stationsL'ère post-ISS : Roskosmos et NASA parviennent à un accord sur les nouvelles stationsAujourd'hui, 09:28Roskosmos annonce le plan de vol du vaisseau Soyuz MS-29 vers l'ISSRoskosmos annonce le plan de vol du vaisseau Soyuz MS-29 vers l'ISSAujourd'hui, 06:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre