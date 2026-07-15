SpaceX prépare le vol de Starship : le Super Heavy est arrivé sur le pas de tir

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, est sur le point de franchir une nouvelle étape majeure dans la conquête spatiale. Au cosmodrome de Starbase au Texas, les préparatifs intensifs pour le prochain vol d'essai du système Starship entrent dans leur phase finale. En particulier, l'immense accélérateur Super Heavy Booster 20 a été transporté avec succès sur le pas de tir Pad 2. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Actuellement, les ingénieurs se préparent à hisser et à installer cet appareil massif sur la table de lancement orbitale. Selon la publication ixbt.com, ce processus est crucial pour le succès du projet Starship. Ce système est le complexe de fusées le plus puissant de l'histoire de l'humanité, conçu pour transporter des cargaisons et des passagers vers la Lune et Mars à l'avenir.

Capacités techniques et processus de test

Récemment, SpaceX a présenté des photos et des vidéos de haute qualité des tests de mise à feu effectués pour le premier étage du Super Heavy V3. Au cours de ce test, les 33 moteurs Raptor ont été allumés simultanément et ont fonctionné de manière stable pendant 15 secondes. Des tests aussi complexes sont effectués pour prouver que le système peut résister aux charges extrêmes pendant le vol.

Le système Starship se compose de deux parties principales : le vaisseau spatial Starship lui-même (étage supérieur) et l'accélérateur Super Heavy de 70 mètres de haut. La particularité du système réside dans sa conception entièrement réutilisable. Cela permet de réduire considérablement le coût des vols spatiaux.

Date du vol et résultats attendus

Selon les informations publiées par la société, le 13e vol d'essai du système Starship devrait avoir lieu cette semaine. Une fenêtre de lancement de 90 minutes est prévue au cosmodrome de Starbase au Texas le 16 juillet à 17h45 heure locale (le matin du 17 juillet, heure d'Ouzbékistan).

Ce vol d'essai est un événement important non seulement pour SpaceX, mais pour toute l'industrie aérospatiale mondiale. Les passionnés de technologie pourront également suivre ce processus via des plateformes en ligne. Si le vol est réussi, cela rapprochera Elon Musk de son rêve de coloniser Mars.

Rappelons que chaque nouveau vol dans le cadre du projet Starship sert à corriger les erreurs précédentes et à améliorer la technologie. Actuellement, le monde entier a les yeux rivés sur cette immense structure métallique au Texas, et les spécialistes vérifient à plusieurs reprises l'état de tous les systèmes.