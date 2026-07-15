SpaceX présente le terminal Starlink V5 de nouvelle génération : plus compact et plus rapide

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SpaceX présente le terminal Starlink V5 de nouvelle génération : plus compact et plus rapide

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a officiellement annoncé le terminal Starlink V5 de nouvelle génération destiné à son service Internet par satellite. Cet appareil est nettement plus petit, plus léger et plus économe en énergie que les modèles précédents, offrant aux utilisateurs une connexion stable à haut débit. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau terminal Starlink V5 peut atteindre des vitesses de transfert de données supérieures à 375 Mbps. Cet indicateur permet des appels vidéo de qualité et le travail avec des contenus lourds, même dans les zones reculées. Selon ixbt.com, la consommation d'énergie moyenne de l'appareil n'est que de 35–50 W, soit 50 % de moins que le modèle V4.

Capacités techniques et durabilité

La conception de l'appareil a également subi des changements majeurs. La nouvelle antenne est 35 % plus compacte que la version précédente, et son poids a été réduit de 62 %, atteignant seulement 1,1 kg. Cela facilite grandement son transport lors de voyages et d'expéditions.

Le Starlink V5 se distingue par sa résistance aux conditions météorologiques extrêmes. Notamment :

  • Boîtier protégé selon la norme IP67 ;
  • Fonction de fonte des neiges jusqu'à 40 mm par heure ;
  • Capacité à résister à des vents violents allant jusqu'à 265 km/h ;
  • Angle de vision de 110 degrés et orientation contrôlée par logiciel.
Il est à noter que l'indicateur LED affichant l'état de l'appareil est désormais intégré directement sur l'antenne elle-même. Dans les générations précédentes, ces voyants étaient situés sur le routeur.

Router Mini et kit étendu

Avec le nouveau terminal, le routeur Router Mini prenant en charge la norme Wi-Fi 6 est également présenté. Il dispose de la technologie 2x2 MU-MIMO et de deux ports Ethernet gigabit. Le routeur couvre une surface allant jusqu'à 204 mètres carrés et permet de connecter jusqu'à 235 appareils simultanément au réseau.

Le kit comprend un câble Starlink de 15 mètres, un câble Ethernet, un bloc d'alimentation et divers supports de montage (trépieds et bases). Pour des pays aux vastes territoires et aux zones montagneuses, de tels terminaux compacts et économes pourraient jouer un rôle important dans l'extension de la couverture Internet à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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