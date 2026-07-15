L'augmentation rapide du nombre de satellites en activité sur l'orbite terrestre a placé la sécurité spatiale au cœur des préoccupations. La société d'État russe Roskosmos et l'agence américaine NASA ont convenu de coordonner leurs efforts pour réduire le risque de collision entre leurs appareils spatiaux. Cette coopération devrait constituer une étape cruciale dans la surveillance de la situation complexe en orbite. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le directeur général de Roskosmos, Dmitriy Bakanov, a souligné que si la constellation orbitale russe compte actuellement des centaines de satellites, ce chiffre se chiffre déjà en milliers chez les partenaires étrangers. Dans de telles conditions, l'absence d'échange de données et de coordination des manœuvres pourrait entraîner des catastrophes imprévues. Selon Ixbt.com, les représentants de la NASA ont formulé une proposition logique pour renforcer la coopération sur cette question.

Sécurité orbitale et coopération stratégique

La densité croissante des engins spatiaux crée des difficultés non seulement pour le lancement de nouveaux dispositifs, mais aussi pour la gestion de ceux existants. En cas de risque de collision, les deux parties doivent prendre des décisions rapides et modifier leurs trajectoires. Selon Bakanov, une coopération très étroite entre Roskosmos et la NASA servira à minimiser ces risques.

La déclaration sur cet accord stratégique a été faite suite au vol réussi du vaisseau habité "Soyuz MS-29" vers la Station spatiale internationale (ISS). Lancé le 14 juillet depuis le cosmodrome de Baïkonour, le lanceur "Soyuz-2.1a" a livré le vaisseau à la station en un peu plus de trois heures. Il s'agit d'un processus exigeant une précision technique extrême, où la prévention des collisions avec d'autres objets en orbite est une priorité absolue.

Nouvelle expédition et plans scientifiques

Le nouvel équipage arrivé à la Station spatiale internationale comprend les cosmonautes de Roskosmos Petr Dubrov et Anna Kikina, ainsi que l'astronaute de la NASA Anil Menon. Leur mission dans l'espace devrait durer 261 jours. Durant cette période, les spécialistes mèneront des dizaines d'expériences scientifiques et effectueront des tâches de maintenance technique de la station.

Cette nouvelle est également digne d'intérêt pour les spécialistes et les astronomes amateurs. En effet, toute collision majeure en orbite terrestre pourrait déclencher une réaction en chaîne appelée "syndrome de Kessler" et priver l'humanité de l'espace pour une longue période. Par conséquent, une telle coopération entre les grandes puissances est une garantie de sécurité mondiale.

Actuellement, il existe en orbite des milliers d'appareils appartenant non seulement à des États, mais aussi à des entreprises privées comme SpaceX. Le nouvel accord entre Roskosmos et la NASA pourrait servir de base à l'établissement de relations similaires avec le secteur privé à l'avenir. Dans l'exploration spatiale, les mesures de sécurité doivent aller de pair avec le progrès technologique.