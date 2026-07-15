L'avenir de Harry Kane, buteur du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Angleterre, est redevenu un sujet brûlant dans le monde du football. TEAMtalk selon les informations publiées par, les clubs les plus puissants d'Europe suivent de près la situation de l'attaquant de 32 ans.

Zamin.uz présente les détails de cette intrigue de transfert et la réaction des Munichois.

Les grands clubs en lice : qui convoite Kane ?

Bien que Harry Kane soit très prolifique au Bayern, son attractivité sur le marché des transferts n'a pas diminué. Actuellement, les clubs suivants suivent attentivement l'évolution de la situation :

Les géants anglais : «Manchester United», Chelsea et «Manchester City» étudient les possibilités de faire revenir l'attaquant en Premier League.

Les géants espagnols : Le Real Madrid et le FC Barcelone ne sont pas non plus indifférents à la situation de l'avant-centre.

Le facteur Tottenham : Le club londonien a le droit d'être tenu informé de la situation de son ancien capitaine, grâce à des clauses spécifiques incluses dans son transfert au Bayern.

Le Bayern est-il inquiet ? Non, le club prépare un nouveau plan

Malgré l'activité des grands clubs, la direction munichoise reste sereine. Ils ne craignent pas un départ de Kane.

Une confiance totale : La direction du Bayern est convaincue que l'attaquant anglais signera bientôt un nouveau contrat. Les négociations durent depuis plusieurs mois et un nouvel accord est attendu d'ici la fin de l'année ou en janvier prochain.

Durée du contrat et projets de Kane

Le contrat actuel de Kane, âgé de 32 ans, court jusqu'à l'été 2027. Les projets futurs du joueur sont déjà assez clairs :

Question / Orientation Attitude et situation de Kane Durée du contrat actuel Jusqu'à l'été 2027 Perspectives de nouveau contrat Signature attendue fin 2026 ou en janvier Options en Saudi Pro League Intérêt présent, mais Kane ne souhaite pas aller au Moyen-Orient pour le moment MLS (Championnat des États-Unis) La destination la plus logique s'il quitte l'Europe. Cependant, cela ne se produira pas dans les prochaines années

Harry Kane se concentre actuellement sur la lutte pour les titres à Munich et sur la conquête de nouveaux trophées avec le Bayern. Néanmoins, les événements autour de lui sur le marché des transferts deviennent très intéressants.