L'histoire derrière la photo de l'enfant privé de sa nourriture

Une photo prise au Soudan en 1998 a illustré toute la tragédie de la famine. Ce cliché a été capturé par le célèbre photographe Tom Stoddart.

Sur la photo, on voit un enfant qui a fait la queue pendant longtemps pour recevoir une petite quantité d'aide alimentaire. Il était affaibli par la faim et son corps était extrêmement émacié.

Selon le photographe, l'enfant rampait sur le sol avec un sac de maïs à la main. À ce moment-là, un homme est passé à côté de lui, a pris le sac et s'est rapidement éloigné.

Stoddart a immortalisé le regard de l'enfant à cet instant précis. L'enfant regardait la personne qui lui avait volé sa nourriture. Cette scène montre les conditions de vie des gens ordinaires au Soudan à cette époque.

À cette période, une guerre civile sévissait au Soudan. Le conflit entre le gouvernement islamiste et l'Armée de libération du peuple du Soudan avait plongé le pays dans une situation critique.

L'acheminement de l'aide vers les zones manquant d'eau et de nourriture était devenu difficile. À cause de la guerre, les voies d'aide humanitaire étaient bloquées, aggravant encore davantage la famine.

Selon les estimations, plus de 100 000 personnes sont mortes au Soudan au cours du premier semestre 1998.