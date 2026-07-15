Bien que la Station spatiale internationale (ISS) touche à sa fin, la Russie et les États-Unis n'ont pas l'intention de mettre fin à leur coopération dans l'exploration spatiale. Roskosmos et la NASA ont conclu un accord pour échanger des solutions techniques et coordonner leurs efforts dans le processus de création de leurs propres stations orbitales nationales. Cette étape est cruciale pour assurer la sécurité spatiale mondiale et la continuité technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le directeur général adjoint de Roskosmos, Dmitriy Bakanov, les parties ont l'intention de maintenir leurs relations même après la fin de l'exploitation de l'ISS. L'objectif principal est d'assurer l'interopérabilité des nouvelles stations construites par les deux pays et d'unifier les normes techniques. Cela permettra, à l'avenir, de s'entraider en cas d'urgence ou de mener des projets scientifiques conjoints.

Normes techniques communes et plans futurs

Les représentants de la NASA ont également souligné l'importance de cette coopération, précisant qu'il s'agit avant tout de normes techniques communes qui seront appliquées dans les futures stations russes et américaines. Une telle approche favorise le maintien de l'intégration internationale dans l'industrie spatiale. Selon les informations d'ixbt.com, les parties se sont mises d'accord sur trois axes principaux.

Ces déclarations ont été faites après le vol réussi du vaisseau habité "Soyuz MS-29" depuis le cosmodrome de Baïkonour. Le lanceur "Soyuz-2.1a" a décollé le 14 juillet à 19h48, heure de Tachkent, et s'est amarré à l'ISS en peu de temps. Ce vol est considéré comme une preuve concrète de la coopération actuelle.

Dans le cadre de la nouvelle mission, les cosmonautes de Roskosmos Petr Dubrov et Anna Kikina, ainsi que l'astronaute de la NASA Anil Menon, sont arrivés à la station. Leur mission dans l'espace devrait durer 261 jours. Durant cette période, les membres de l'équipage assureront non seulement la sécurité de la station, mais mettront également en œuvre des programmes scientifiques à grande échelle.

Recherche scientifique et sorties dans l'espace

L'étendue des tâches auxquelles l'équipage est confronté est très vaste :

Réaliser 38 expériences complexes dans le cadre du programme scientifique russe ;

Effectuer deux sorties dans l'espace pour la maintenance technique ;

Tester les technologies nécessaires aux stations orbitales de nouvelle génération.

Bien que le projet ISS touche à sa fin, ce dialogue scientifique et technique entre la Russie et les États-Unis montre qu'il existe une coopération professionnelle qui transcende les oppositions politiques dans la conquête spatiale. Bien que les futures stations nationales soient indépendantes, leur fonctionnement basé sur des normes communes laisse les portes de l'espace ouvertes pour toute l'humanité.