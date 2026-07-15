Un «Derby d'Asie centrale» historique en Premier League : Husanov et Satpayev bientôt face à face !

La Premier League (EPL) est le championnat national le plus intense et le plus suivi au monde. Dans cette nouvelle saison, nous attendons un événement historique dans cette ligue prestigieuse : «Le derby d'Asie centrale » est en approche !

Jusqu'à présent, seul un joueur de notre région évoluait dans cette ligue exigeante : le talentueux ouzbek Abduqodir Husanov . Mais la situation va bientôt changer radicalement.

Zamin.uz présente les détails du duel ouzbeko-kazakh attendu sur les pelouses de Premier League.

Abduqodir Husanov : Le rempart à 50 millions deManchester City

Le défenseur ouzbek de 22 ans, Abduqodir Husanov, a pleinement démontré sa classe sous les ordres de Pep Guardiola la saison dernière, devenant l'un des piliers des « Citizens ».

Le nouvel entraîneur Enzo Maresca , qui a pris les rênes après l'ère Guardiola, devrait également accorder une grande valeur aux compétences de Husanov. La saison dernière, Abduqodir a non seulement montré un jeu solide, mais a également remporté des trophées prestigieux avec son équipe :

Nombre total de matchs : 37 rencontres (Premier League, Ligue des champions, FA Cup et League Cup).

Trophées remportés : Vainqueur de la FA Cup et de la League Cup.

Valeur marchande : À la fin de la saison, Transfermarkt a estimé sa valeur à 50 millions d'euros .

Pour rappel, Manchester City avait recruté le joueur ouzbek le 20 janvier 2025 en provenance du club français du RC Lens pour 40 millions d'euros .

Dastan Satpayev — La nouvelle arme de Chelsea

Quelques jours après que Manchester City a intégré la star ouzbek, un autre géant londonien, Chelsea , a annoncé l'acquisition d'un talent d'Asie centrale. Il s'agit de l'attaquant kazakh de 17 ans, Dastan Satpayev .

Les Londoniens ont conclu le transfert en février 2025, mais selon les règles, il est resté dans son club formateur, le Kairat, jusqu'à sa majorité.

Date historique en vue : Le 12 août 2026 , Dastan aura 18 ans et, une fois majeur, il deviendra officiellement membre de Chelsea et sera enregistré en Premier League.

Analyse comparative des deux talents

Indicateurs Abduqodir Husanov Dastan Satpayev Club Manchester City Chelsea Âge 22 ans 17 ans (18 en août) Poste Défenseur central Attaquant Date de transfert 20 janvier 2025 Février 2025 Valeur / Statut 50 M€ (Transfermarkt) Formé au Kairat

Avis d'expert : Nous attendons le duel direct !

Le célèbre journaliste sportif Aleksandr Troitskiy a souligné sur sa chaîne Telegram la confrontation attendue entre ces deux jeunes étoiles la saison prochaine :

« Nous espérons que dans quelques mois, nous pourrons profiter du duel direct entre Dastan Satpayev et Abduqodir Husanov sur le terrain. En même temps, nous découvrirons lequel des deux est le plus rapide. »

Le choc entre la défense et l'attaque ! La lutte entre Husanov, le mur de Manchester City, et Satpayev, l'attaquant rapide de Chelsea, captivera des millions de fans non seulement en Angleterre, mais dans toute l'Asie centrale. Nous souhaitons à notre compatriote un immense succès pour la nouvelle saison !