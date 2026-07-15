Kylian Mbappé admet : où la France a-t-elle échoué ?

En demi-finale de la Coupe du Monde 2026, la France contre l'Espagne s'est inclinée 0-2, voyant son rêve de finale s'envoler. Après le match, Kylian Mbappé n'a pas caché les problèmes de son équipe : selon lui, la France n'a pas réussi à mettre en place son jeu, ni tactiquement ni techniquement.

« Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait »

Dans une interview accordée à M6, Mbappé a admis ouvertement que la France n'avait pas joué au niveau d'une demi-finale.

« Si vous ne faites pas le travail nécessaire en demi-finale de Coupe du Monde, la victoire ne vient pas », a-t-il déclaré.

Selon lui, la France n'a pas pu exécuter son plan contre l'Espagne sur le terrain. L'équipe visait à presser haut pour déstabiliser l'adversaire et empêcher l'Espagne de développer son jeu habituel, lent et contrôlé. Mais ce plan a échoué.

L'Espagne est restée fidèle à son style

Mbappé a reconnu la force principale de l'Espagne : « La Roja » est une équipe qui maîtrise la possession, dicte le rythme et fait courir l'adversaire.

La France a perdu précisément sur ce point. L'Espagne a pu contrôler le tempo du match.

Plan de la France Situation sur le terrain presser haut manque de coordination dans le pressing forcer l'Espagne à jouer vite l'Espagne a imposé son rythme limiter Rodri et Fabián ils ont eu trop de temps et d'espace récupérer le ballon et contre-attaquer manque de qualité dans les premières passes et contrôles

Cela s'est vu non seulement dans les chiffres, mais aussi dans l'intensité : la France était souvent en retard, tandis que l'Espagne ne s'est jamais précipitée.

Rodri et Fabián Ruiz ont eu trop de liberté

La critique tactique la plus importante de Mbappé concernait la zone centrale. Il a expliqué qu'à cause d'un pressing français défaillant, les milieux espagnols — Rodri et Fabián Ruiz — ont bénéficié de beaucoup d'espace.

C'est très dangereux contre l'Espagne. Si on laisse cette équipe libre au milieu, elle fait courir l'adversaire, change rapidement d'orientation et trouve la passe décisive au bon moment.

La France n'a pas réussi à stopper l'Espagne sur ce point précis.

Le problème du « trois contre deux »

Mbappé a souligné que, dès le début, la structure offensive de la France a créé des situations de « trois contre deux » en faveur de l'Espagne au milieu de terrain.

Cela a été un problème tactique majeur pour la France. Lorsque l'Espagne avait la supériorité numérique au milieu, le pressing français s'effondrait.

Dans le football, ces petits détails expliquent parfois plus de choses que le score final. Si l'adversaire a toujours un joueur de plus au milieu, il est très difficile de renverser le match.

Les erreurs techniques ont coulé la France

Même lorsqu'elle récupérait le ballon, la France n'a pas montré la qualité nécessaire. Mbappé a souligné que les premières passes, les contrôles et les prises de décision n'étaient pas au niveau d'une demi-finale.

C'est l'aspect le plus douloureux de cette défaite : la France possède de la vitesse, du talent individuel et des stars. Mais contre l'Espagne, ces ressources n'ont pas fonctionné.

Selon Mbappé, tous ces problèmes cumulés ont mené à cette défaite 0-2.

Qu'est-ce que l'Espagne a bien fait ?

L'Espagne n'a pas perdu son identité. Elle a contrôlé le ballon, contourné le pressing français et n'a pas donné d'opportunités majeures à l'adversaire.

La force principale de l'Espagne a résidé dans :

• sérénité au milieu de terrain ;

• précision dans les passes ;

• sang-froid face au pressing français ;

• gestion du jeu via Rodri et Fabián ;

• exploitation des erreurs techniques françaises.

L'Espagne a produit un football silencieux mais extrêmement efficace.

Une douleur personnelle pour Mbappé

Mbappé était arrivé à la Coupe du Monde 2026 comme la star principale de la France. Mais en demi-finale, il n'a pas pu sauver l'équipe.

Cette défaite n'est pas juste un revers de plus. C'est une occasion manquée d'atteindre une nouvelle finale.

C'est pourquoi son interview était plus axée sur l'analyse que sur les excuses. Il n'a pas parlé d'arbitrage ou de chance, mais de la qualité de jeu de la France.

Place au match pour la troisième place

La France n'a pas atteint la finale, mais le tournoi n'est pas terminé. L'équipe de Didier Deschamps jouera désormais pour la troisième place.

Cependant, la tâche la plus importante avant ce match est de se remettre mentalement de la défaite contre l'Espagne. Le 0-2 en demi-finale a mis en lumière des problèmes tactiques et techniques profonds.

Conclusion principale

Mbappé a expliqué clairement la défaite : la France n'a pas respecté son plan, le pressing n'a pas fonctionné, les erreurs techniques se sont multipliées et l'adversaire a pu dicter le rythme.

L'Espagne est en finale. La France doit se reconstruire.

Selon vous, quelle est la cause principale de la défaite de la France : le plan de Deschamps, les erreurs techniques des joueurs ou la supériorité de l'Espagne au milieu ?